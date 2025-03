Mitte März 2020 begann der erste Corona-Lockdown in Deutschland. Am 16. März wurden die Schulen und Kindergärten geschlossen, Veranstaltungen wurden abgesagt, in die Krankenhäuser wurden die ersten Patienten eingeliefert. Kaum jemand hat vor fünf Jahren geahnt, dass die Pandemie uns Jahre begleiten würde. Wie erinnern sich Menschen aus der Region an diese Zeit zurück?

