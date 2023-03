Fünf Männer gehen in Neuburg auf einen Betrunkenen los

In Neuburg sind mehrere junge Männer auf einen älteren Mann losgegangen. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Eine gefährliche Körperverletzung am Neuburger Bürgermeister-Hocheder-Platz am Samstag gegen 4.20 Uhr, hat drei leicht verletzte Personen zur Folge. Das teilte die Polizei mit. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet eine Personengruppe bestehend aus fünf Männern im Alter zwischen 21 und 27 Jahren aus bislang ungeklärter Ursache mit einer anderen Person im Alter von 52 Jahren in einen Streit.

Im Verlauf schlugen die fünf Männer auf den 52-Jährigen ein, woraufhin er zu Boden ging. Obwohl sich dieser offensichtlich auch körperlich zur Wehr setzte, wurde er am Boden liegend weiterhin durch Schläge traktiert. Drei der Tatverdächtigen flüchteten im Anschluss in Richtung Luitpoldstraße und konnten durch eine Polizeistreife gestellt werden. Die anderen beiden Männer konnten sich in unbekannte Richtung entfernen. Eine Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor.

Betrunkener wird in Neuburg von fünf Männern verprügelt

Der 52-Jährige erlitt unter anderem eine Platzwunde an Stirn und Nasenbein. Eine medizinische Behandlung durch den hinzugerufenen Rettungsdienst lehnte er ab. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,6 Promille. Zwei Männer aus der Personengruppe erlitten leichte Prellungen und Schürfwunden. Bei einem der Beteiligten ergab der Atemalkoholtest einen Wert von knapp 0,4 Promille, die beiden anderen Männer standen nicht unter dem Einfluss von Alkohol. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neuburg unter der Nummer 08431/6711-0 zu melden. (AZ)