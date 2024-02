Neuburg

Fünf Millionen für die Nahwärme: Die Stadtwerke planen für die nächsten Jahre

Der Nahwärme-Ausbau in Neuburg wird schnell vorangetrieben. Mit dem Ringschluss soll das Projekt endlich mehr Geld abwerfen.

Plus Die Preisschwankungen auf dem Weltmarkt stellen die Neuburger Stadtwerke vor große Herausforderungen. Dennoch will man 2024 viel Geld investieren - besonders in die Nahwärme.

Von Anna Hecker

"Die Zahlen sind kein Wunschkonzert, sondern realistisch." So leitete Florian Frank, Leiter der Neuburger Stadtwerke, auf den Wirtschaftsplan der Stadtwerke für das Jahr 2024 über. In der jüngsten Stadtratssitzung stellte er die großen Themen vor, die den Neuburger Energieversorger im laufenden Jahr sowie in den kommenden vier Jahren beschäftigen werden. Schnell wurde klar: Vor allem zwei Posten werden die Zukunft bestimmen.

Die Stadtwerke Neuburg hatten im Vorfeld der Sitzung den Auftrag bekommen, ihre Investitionssumme um rund zwei Millionen zu kürzen - Sparen ist an allen Ecken der Stadt angesagt. Nun sind es sogar 2,5 Millionen Euro an Einsparungen geworden, wie Frank stolz mitteilte. Und dennoch kommen die Großprojekte nicht zu kurz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

