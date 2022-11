Neuburg

Für das otto in Neuburg gibt es Fördergelder von der EU

Die Lokale Aktionsgruppe Altbayerisches Donaumoos unterstützt das otto in Neuburg mit Fördergeldern. In was das Team die Zuschüsse investiert.

„Diese zwei Geräte hätten wir uns so nicht leisten können“, da sind sich die otto-Mitglieder in Neuburg einig. Doch dank der Unterstützung der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Altbayerisches Donaumoos konnte sich der gemeinnützige Verein das Videokonferenzsystem „The OWL“ (Die Eule) und einen Kurzdistanzbeamer für rund 1800 Euro kaufen. Mit der Eule sind von nun an hybride Veranstaltungen jederzeit möglich, denn sie verfügt über eine 360-Grad-Kamera, Mikrofone und Lautsprecher, sodass jeder im Raum gesehen und gehört wird. Der Beamer ist besonders geeignet für kleinere Räume, da er über einen deutlich steileren Lichtwurf als üblich verfügt und weniger als einen Meter Abstand zur Wand braucht – ideale Voraussetzungen also für Seminare und Workshops. Leader-Fördergelder für das otto in Neuburg Die Mittel kommen aus dem Leader-Projekt „Unterstützung Bürgerengagement“ der LAG, mit dem kleinere Anschaffungen mit einem Zuschuss in Höhe von bis zu 90 Prozent der Kosten unterstützt werden. Das otto nutzt dieses technische Equipment selbst für seine Veranstaltungen und stellt es seinen Nutzern (zum Beispiel mit dem Sprachcafe des Landratsamtes) zur Verfügung. Für gemeinnützige Organisationen und Vereine besteht die Möglichkeit, sich diese beiden Geräte gegen eine kleine Gebühr und nach Einweisung auszuleihen. Interessenten können sich per E-Mail an verein@das-otto-neuburg.de an das Otto-Team wenden. (AZ)

