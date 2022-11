Neuburg

07:00 Uhr

Für die Unternehmensgruppe Hoffmann zählt die Kontinuität

Für eine vorweihnachtliche Bescherung sorgte einmal mehr (von links) Manfred Hoffmann, Chef der gleichnamigen Unternehmensgruppe in Neuburg, mit seiner jährlichen Spendenaktion. Davon profitieren auch wieder die Unicef Ortsgruppe Neuburg, vertreten durch Kristin von Philipp und begleitet von Monica Drossbach, die im Jugendsport aktiven Sportvereine, vertreten durch Sabine Schneider, die Sportreferentin im Stadtrat, sowie die Kartei der Not, vertreten durch den Redaktionsleiter der Neuburger Rundschau, Manfred Rinke.

Plus Auch wenn die Unternehmensgruppe Hoffmann in Neuburg selbst vor herausfordernden Zeiten steht, hält man an einer jahrzehntelangen Spendentradition fest. Dafür gibt es gute Gründe.

Von Manfred Rinke Artikel anhören Shape

Erst vor wenigen Tagen war zu lesen, dass die Unternehmensgruppe Hoffmann den Produktionsstart auf dem früheren Wifo-Gelände in Oberhausen verschieben wird. Die Herstellung von Autopflegemitteln in der neuen, 50 Millionen Euro teuren Anlage soll nicht wie geplant 2025, sondern erst zwei Jahre später beginnen. Trotz der insgesamt gerade "schwierigen Zeit, die Kopfzerbrechen bei der Planung bereitet", hält Firmenchef Manfred Hoffmann an einer schon weit über 30-jährigen Tradition fest: der vorweihnachtlichen Spendenaktion für soziale Einrichtungen und die Förderung des Jugendsports in den Vereinen. "Es ist wichtig, dass wir berechenbar bleiben", verdeutlicht er. "Die Empfänger wissen, dass sie sich darauf verlassen können."

