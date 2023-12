Für diese Neuburger Schüler ist es das erste Weihnachten in Deutschland

Für viele Schüler des Projekts Sprach-Intensiv-Klassen in Neuburg ist es das erste Weihnachten in Deutschland. Wie die Lehrkräfte ihnen die Weihnachtszeit näherbrachten.

Für viele Schülerinnen und Schüler des Projekts Sprach-Intensiv-Klassen nach dem Neuburger Modell, das vom Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen finanziert wird, ist es das erste Weihnachten in Deutschland. Um den Kindern die Advents- und Weihnachtszeit näherzubringen, haben sich die Lehrkräfte laut Mitteilung einiges einfallen lassen.

Die Kinder der Deutschklasse der Grundschule im Englischen Garten lernten mit ihrer Lehrerin und der Nachmittagsbetreuung den Neuburger Weihnachtsmarkt kennen. Nachdem die Schlittschuhe angeschnallt waren, ging es auf die Eisbahn. Mit viel Eifer und Spaß machten die Kinder ihre ersten Gehversuche. Nach etwa einer Stunde waren alle müde, aber glücklich, sich schon ein wenig auf Schlittschuhen fortbewegen zu können. Danach ging es zur wohlverdienten Stärkung. Zu guter Letzt wurden noch einige Runden mit dem Karussell gedreht.

Weihnachten bei den Sprach-Intensiv-Klassen in Neuburg

Außerdem kochten drei Eltern der Deutschklassenschüler für etwa 80 Personen in der Schulküche. Eine afghanische Hühnersuppe mit Gemüse, ein afghanisches Hauptgericht „Kofta“ (Frikadellen) in Tomatensoße und als Dessert ukrainische Pfannkuchen mit Marmelade. Zusätzlich zu den Deutschklassen lud Projektleiter Mehmet Nehir Gäste vom Landratsamt und ehrenamtliche Lesepaten zum gemeinsamen Essen in der Mensa ein.

Kurz vor Weihnachten machten die Mittelschulkinder der Deutschklasse einen Ausflug nach Nürnberg. Beim Bummel über den Christkindlesmarkt bestaunten die Kinder die Verkaufsstände und hatten viele Fragen zu den verschiedenen kunsthandwerklichen Dingen. Bereits im November durften die Schülerinnen und Schüler Wunschzettel schreiben. Diese Wünsche erfüllt seit vielen Jahren der „Round Table 96 Ingolstadt“, ein Zusammenschluss von Unternehmern, die sich für ehrenamtliche und soziale Projekte engagieren, unterstützt von der Volks- und Raiffeisenbank Bayern Mitte. Höhepunkt war die vorgezogene Bescherung. Projektleiter Mehmet Nehir und sein Kollege Lothar Klingenberg verteilten die vielen kleinen und großen Päckchen. Mit großer Freude und Begeisterung nahmen die Kinder ihre Geschenke entgegen. Zusätzlich gab es von „Round Table 96 Ingolstadt“ noch ein Plüschtier und eine große Tüte mit weihnachtlichen Süßigkeiten für jedes Kind. „Weihnachten ist ein schönes Fest“, war die einhellige Meinung der Kinder der Deutschklassen und die Lehrkräfte haben dies durch ihr Engagement gut vermittelt. (AZ)