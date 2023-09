Für eine attraktive Mittagsverpflegung

Die Wirtschaftsschule Neuburg hat am Coaching Kita- und Schulverpflegung teilgenommen. Dafür gab es eine Urkunde von Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber.

Im Schuljahr 2022/23 hat die Staatliche Wirtschaftsschule Neuburg als eine von 25 ausgewählten Schulen in ganz Bayern am Coaching Kita- und Schulverpflegung teilgenommen. Gemeinsam haben Vertreter der Schülerinnen und Schüler, Lehrer, Eltern, des Caterers und des Sachaufwandträgers unter der Leitung einer Expertin der Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung die Mittagsverpflegung nachhaltiger, gesundheitsförderlicher und letztlich auch attraktiver gemacht, heißt es in einer Mitteilung.

So wurde der Speiseplan durch die Schülerinnen und Schüler mit entwickelt und die Mensa gemütlicher gestaltet. Und damit der Spaß auch nicht zu kurz kam, wurden in den letzten Schulwochen immer mittwochs in der Mittagspause Mario-Kart-Duelle zwischen Lehrern, Schülerinnen und Schülern in der Aula ausgetragen.

Für die Erfolge bei der Umsetzung wurde die Staatliche Wirtschaftsschule Neuburg im feierlichen Rahmen im Max-Joseph-Saal der Residenz in München mit einer Urkunde durch Staatsministerin Michaela Kaniber ausgezeichnet. Die Fortführung des Essensgremiums und Weiterentwicklung der Verpflegung ist bereits fest eingeplant. (AZ)