Neuburg

16:00 Uhr

Für Neuburger E-Bikes gibt es jetzt kostenlosen Strom

Dritter Bürgermeister Peter Segeth nahm mit dem Geschäftsführer des Altmühltal Tourismusverbandes, Christoph Würflein, und Tourismus-Chefin Christiane Dusse die Ladestation und die Reparaturstation in Betrieb.

Plus Besitzer von E-Bikes können in Neuburg ihre Räder nun laden – ganz umsonst. Außerdem gibt es ein Angebot am Schrannenplatz, das nicht nur für Pannen hilfreich ist.

Von Manfred Dittenhofer

Die Nähe zum Donau-Radwanderweg machte es möglich. Die Stadt Neuburg hat zur Freude der mittlerweile zahlreichen E-Biker an zwei Standorten E-Bike-Ladestationen eingerichtet und zudem am Schrannenplatz eine Reparaturstation aufgestellt. Ein dritter Standort im Stadtgebiet ist in Planung. Die ganze Aktion kostet etwas über 50.000 Euro, wurde aber mit satten 80 Prozent vom Bund im Rahmen von Infrastrukturmaßnahmen entlang der Donau bezuschusst.

