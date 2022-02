Neuburg

vor 1 Min.

VIB Vermögen in Neuburg soll übernommen werden: Wie geht es nun weiter?

Spatenstich für die Hallen im Köschinger Interpark, in denen inzwischen Audi und Volkswagen ein Logistikzentrum betreiben. Es ist eines von zahlreichen Großprojekten der VIB Vermögen AG. In der Mitte ist Vorstandsvorsitzender Martin Pfandzelter zu sehen. Als Zweiter links neben Pfandzelter ist Finanzvorstand Holger Pilgenröther. zu erkennen.

Plus Die DIC Asset AG mit Sitz in Frankfurt strebt die Aktienmehrheit bei der VIB Vermögen an. Im Vorfeld fanden dazu keinerlei Gespräche mit dem Management in Neuburg statt. Was nun Stand der Dinge ist.

Von Manfred Rinke

Es war der Beginn einer Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht in Neuburg und im Landkreis, und die mit der Gründung der V(ermögen) I(mmobilien) B(eteiligungen) als Personengesellschaft im Jahr 1993 noch nicht absehbar war. Damals diente die Gründung dem Zweck, ein Werksgelände für den Automobilzulieferer Faurecia im Gewerbegebiet Grünau zu bauen und damit Arbeitsplätze in Neuburg zu schaffen. Sieben Jahre später, im Jahr 2000, wurde die VIB in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und 300 Aktien an neue Anteilseigner aus der Region ausgegeben. Aktuell liegt die Anzahl ausgegebener VIB-Aktien bei über 27,7 Millionen. Der größte bekannte Einzelaktionär (10,05 Prozent), die DIC Asset AG mit Sitz in Frankfurt, will sich nun, wie bereits kurz berichtet, die Aktienmehrheit bei der VIB Vermögen AG sichern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen