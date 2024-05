Füße und der dreidimensionale Raum: Zwei Ausstellungen öffnen am Pfingstwochenende

Gleich zwei Ausstellungseröffnungen locken am kommenden Pfingstwochenende Kunstliebhaber in die Obere Altstadt.

Gleich zwei Ausstellungen eröffnen am Pfingstwochenende in der Oberen Altstadt in Neuburg. Während es im Rathausfletz unter anderem Füße zu sehen gibt, dreht sich im Fürstengang alles um räumliche Kunst.

Bereits am Freitag, 17. Mai, um 18 Uhr wird in der Städtischen Galerie im Rathausfletz unter dem Titel „Das Tier ist auch nur ein Mensch“ eine Ausstellung von Barbara Legde eröffnet. Hier treffen Besucher auf eigenwillige Skulpturen aus Rinde, Papier und Draht, die unsere Wahrnehmung gekonnt hinterfragen.

Ein Fuß der besonderen Art: Dieses außergewöhnliche Ausstellungsstück ist im Rathausfletz zu sehen. Foto: Elke Böcker

Die promovierte Kunsthistorikerin, die an der Fachakademie in Eichstätt unterrichtet und parallel als Filmemacherin, Zeichnerin und Bildhauerin arbeitet, zeigt in Neuburg bis zum 9. Juni ihre erste Einzelausstellung seit dreißig Jahren. Für das Rathausfletz hat sie extra ein maßstabgetreues Modell gebaut um ihre Affen, Rehe, Hunde, „Bratzen“ und Füße (Das Tier ist auch nur ein Mensch), aber auch ihre bildnerischen Arbeiten sinnvoll aufstellen und hängen zu können. Ein Besuch der Aufbau-Aktion macht jedenfalls Lust auf mehr.

Nicht nur die reizvollen, meist witzigen Rinden-Skulpturen, die man allzu gerne berühren möchte, sondern auch die großformatigen zeichnerisch anmutenden Gemälde laden zur visuellen und thematischen Auseinandersetzung. Auch die Videoinstallationen im Kontext der Skulpturen – so beispielsweise der Film im riesigen Fuß – regen die Phantasie des Betrachters weiter an. Es darf geschmunzelt und gelacht werden. Die tierischen Verhaltensweisen sind den unseren oftmals herrlich nah.

"Balanceakt" heißt eines der Werke von Gerhard J. Bergmann, das im Fürstengang zu sehen sein wird. Foto: Elke Böcker

Am Sonntag dann kann man ab 11.30 Uhr in der Städtischen Galerie im Fürstengang Arbeiten des Ingolstädter Künstlers Gerhard J. Bergmann betrachten. Unter dem Titel „Kunst öffnet Räume“ zeigt der studierte Grafik Designer Arbeiten der letzten 25 Jahre. Auch hier gibt es zwei- und dreidimensionale Werke zu betrachten. Sie tragen Titel wie „Balanceakt“, „Lastenkästchen“ oder „Vogelfrei“ und zeugen von der intuitiven Herangehensweise des Künstlers. Spannend vor allem die Collagen und Materialbilder, die den Arbeiten etwas Archaisches verleihen.

Die Öffnungszeiten beider Ausstellungen sind Donnerstag und Freitag 17 bis 19 Uhr, Samstag, Sonntag und feiertags 11 bis 19 Uhr. Ausstellungsdauer bis 9. Juni 2024.