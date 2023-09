Fußgänger tritt gegen Auto: Am Neuburger Südpark kommt es zum Streit

Am Neuburger Südpark tritt ein Fußgänger gegen ein Auto. Als der Fahrer stehenbleibt, beleidigt und schlägt ihn der Fußgänger. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Südpark in Neuburg hat sich bereits am Sonntag, 10. September, gegen 10.10 Uhr, ein Streit ereignet, bei dem ein 33-jähriger Mann aus Ingolstadt verletzt wurde. Wie die Polizei jetzt berichtet, befuhr der Mann den Kreisverkehr am Südpark, als ein Fußgänger plötzlich gegen das Fahrzeug trat. Der Fahrer blieb infolgedessen mit seinem Fahrzeug stehen, um die Situation zu klären, worauf sich ein Streit entwickelte.

Streit zwischen Fußgänger und Autofahrer am Neuburger Südpark

Im weiteren Verlauf wurde der Autofahrer von dem unbekannten Fußgänger beleidigt und geschlagen. Der Fußgänger sowie zwei weitere weibliche Personen, die ebenfalls an dem Streit beteiligt waren, entfernten sich anschließend mit einem weißen Auto in unbekannte Richtung. Der Autofahrer wurde durch den Vorfall leicht verletzt. Die Polizei in Neuburg sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. (AZ)