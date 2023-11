Neuburg

Fußgängerbrücke in Neuburg: Standortfrage spaltet den Stadtrat

In Neuburg wird weiter an einer Fußgängerbrücke geplant. Der Standort ist nun festgelegt: Am Brandl würde die Querung beginnen.

Plus Der Neuburger Stadtrat hält an der Fußgängerbrücke fest. Doch die Standortfrage spaltet das Gremium. Auch Gerüchte über die "Großkopferten" der Stadt kommen zur Sprache.

Der Sitzungssaal war voll. So voll, dass bereits nach kürzester Zeit die Luft stickig wurde. Neben den Stadtpolitikern und Vertretern der Verwaltung waren am Dienstag zahlreiche Bürgerinnen und Bürger ins Rathaus gekommen. Das Thema, das die Stadträte knapp zwei Stunden lang leidenschaftlich diskutierten, bewegt die Neuburger, und das seit vielen Jahren: die geplante Fußgänger- und Radfahrerbrücke. Das Großprojekt drohte angesichts der angespannten Finanzlage der Stadt ins Stocken zu geraten. Die Stadträte stimmten, wie berichtet, mit 16 zu 13 dafür, die Planungen nicht vorübergehend auszusetzen. Das Vorhaben geht also weiter seinen Weg, nun mit dem Brandlbad als festgelegten Standort. Diese Frage, wo eine mögliche Brücke hinsoll, spaltete, neben den Finanzen, das Gremium.

Mit Brandlbad, Lände und Inselspitz standen drei Varianten zur Auswahl, alle mit Vor- und Nachteilen, allesamt laut Verwaltung nicht ideal. Die Fraktionen waren sich angesichts der schwierigen Standortfrage uneinig. Die CSU plädierte grundsätzlich dafür, die Planungen aus finanziellen Gründen zu pausieren. Bezüglich des Standorts sprachen sich die Christsozialen gegen den Inselspitz (Gabriele Kaps: "Wir verbauen uns unsere Schokoladenseite") sowie gegen die Lände (Matthias Enghuber: "Die Zuwegung auf dem engen Nachtbergweg bereitet mir Bauchschmerzen") aus. Die Variante am Brandlbad erscheine auf den ersten Blick weit draußen, so Enghuber. Doch man dürfe die Entwicklung der Stadt in westliche Richtung nicht vergessen. In Neuburg-Nord lägen zudem große Grundstücksflächen, die man weiterentwickeln könne. So würden "etliche Tausend Benutzer" an diesem Standort dazukommen.

