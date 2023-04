Fußwaschung in der Hofkirche: Mehr Respekt für Sozialberufe

Plus Pfarrer Herbert Kohler verknüpft die Fußwaschung am Gründonnerstag mit einem Appell. Geste des Dienens für zwölf "Ausgewählte". Die Glocken der Hofkirche schweigen bis zur Osternacht.

Papst Franziskus hat es wieder getan, und auch in Neuburg hat die Fußwaschung als christliche Symbolik einen festen Platz gefunden. Stadtpfarrer Herbert Kohler und Kaplan Chu Van Nhat wuschen am Gründonnerstag zwölf Kindern und Erwachsenen die Füße – eine symbolische Geste für Dienen und Demut.

In angenehmer Stimmung versammelten sich die zwölf "Apostel" vor dem Altar der Hofkirche. Die Pfarreien hatten neben fleißigen Helfern wie dem Mesner-Ehepaar Billmair (Sehensand) und Kirchenpfleger Helmut Mayer ( Ried) Kirchenmusiker Max Höringer, Kommunionkinder, Firmlinge, Ministranten und zwei indische Ordensschwestern ausgewählt, die im Altenheim St. Augustin arbeiten. Es sollte ein Querschnitt der Pfarreiengemeinschaft und damit der Gesellschaft sein.