FW Heinrichsheim: Gestärkt in die dritte Amtszeit

Vertrauensbeweise bei der Feuerwehr Heinrichsheim und Kontinuität in der Führungsetage. Was sich bei der Neuburger Stadtteilfeuerwehr alles getan hat.

Getreu dem Leitsatz "Retten – bergen – löschen" absolvierte die Feuerwehr Heinrichsheim im Jahr 2022 ein umfangreiches Spektrum. Bei der Jahreshauptversammlung standen die Berichte, Ehrungen und Wahlen im Mittelpunkt. Kommandant Michael Ebert und sein Stellvertreter Michael Hellweg wurden dabei im Amt bestätigt. Zudem freut sich die Wehr über einen Überdrucklüfter sowie einen neuen Parkplatz vor dem Feuerwehrhaus.

Kommandant Michael Ebert listete zu Beginn des Treffens im Feuerwehrhaus Heinrichsheim die 31 Einsätze – von Technischen Hilfeleistungen bis hin zu Brandeinsätzen – mit insgesamt 311 Einsatzstunden detailliert auf. Um für die vielfältigen Aufgaben gerüstet zu sein, nahmen die 67 aktiven Frauen und Männer im Berichtszeitraum an 46 Übungen mit gut 1300 Stunden teil. Auf dem Ausbildungsplan standen Schwerpunkte wie Atemschutzübungen, Ausleuchten von Einsatzstellen, Personenrettung, Erste Hilfe Schulung, Umgang mit Digitalfunk, Objektbesichtigung bei der Firma Rockwool sowie eine Einweisung des neuen Überdrucklüfters. Patrick Jung, Alexander Gabler und Fabian Schmid setzten die Idee einer Planspielplatte in die Tat um. "Hier können die Gruppenführer nun verschiedene Einsatzlagen abarbeiten", erläutert der Kommandant. Externe Ausbildungen gab es auf Landkreisebene und an der staatlichen Feuerwehrschule. Ihren Ausbildungsstand demonstrierten zwei Gruppen bei der Leistungsprüfung sowie bei der turnusmäßigen Inspektion.

Feuerwehr Heinrichsheim baut auch auf eine aktive Jugendarbeit

Der Jugendwart Michael Wiest listete die Übungsschwerpunkte vom Feuerwehrnachwuchs auf, beispielsweise Fahrzeugkunde, persönliche Schutzkleidung und den Aufbau eines Löschangriffs. Dies konnten die Jugendlichen bei der Leistungsprüfung erfolgreich unter Beweis stellen. Durch die Teilnahme am Kreisjugendzeltlager und Ausflügen kam auch das Gesellige der insgesamt 17 Jugendlichen, davon elf Anwärter sowie sechs Anwärterinnen, nicht zu kurz. "Wir sind richtig stolz auf eure Arbeit, denn nur mit der Jugend geht es weiter", resümierte der Vorsitzende Bernhard Hillebrand die Ausführungen des Jugendwartes. In seinem folgenden Tagesbericht ließ der Redner anschließend das Vereinsjahr in Kurzform Revue passieren. Er betonte die traditionelle Gründonnerstagsübung mit Schinkenessen, verknüpfe diese doch Dienst und Geselligkeit. Einen jährlichen Höhepunkt bildete das Maibaumholen und -aufstellen. Fertiggestellt wurde die Anlage des neuen Parkplatzes und deren Beleuchtung.

Nach dem Bericht des Kassiers (Bernd Kordetzky) folgte der Bericht der beiden Kassenprüfer Rainer Bierwagen und Eduard Bauer. Die beiden Prüfer wurden bei der Neuwahl durch die Versammlung im Amt bestätigt. Zum Punkt Neuwahlen der Kommandanten sind vom Ordnungsamt Birgit Peter-Fest und Nicole Omasreither in den Ortsteil gekommen. Kommandant Michael Ebert und sein Stellvertreter Michael Hellweg gehen hierbei gestärkt in die dritte Amtszeit. Hierbei gab es ein Aufatmen bei der Verkündigung des Ergebnisses des Stellvertreters bei der Feuerwehrjugend. Denn durch die Wahl von Michael Hellweg bleibt ihnen der Jugendwart Michael Wiest erhalten.

Bei den Ehrungen hat Kreisbrandinspektor Alois Speth und Feuerwehrreferent Peter Ziegler drei Ehrungen vorgenommen: Roland Gottschall (40 Jahre), Michael Ebert und Bastian Kutka (je 25 Jahre). Abgerundet wurde das Treffen mit einem Kameradschaftsabend.