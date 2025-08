„Paradesituation einer Folter“: So brutal sollen Neuburger Häftlinge misshandelt worden sein

Im Skandal um die Foltervorwürfe gegen Beamte der Justizvollzugsanstalt (JVA) Augsburg-Gablingen rückt auch die JVA Neuburg-Herrenwörth in den Fokus. Wie bereits berichtet, muss vor Ort eine Drogenrazzia am 23. Oktober vergangenen Jahres komplett aus dem Ruder gelaufen sein. Damals half die Gablinger SIG, eine speziell ausgebildete Sicherheitsgruppe innerhalb der JVA, die im Zentrum des Skandals steht, in Neuburg aus. Bei diesem Einsatz sollen die Beamten offenbar grundlos Gewalt auf Häftlinge ausgeübt haben.

Folter-Vorwürfe gegen Gablinger JVA-Beamte in Neuburg

Zwei Betroffene haben nun gegenüber dem ARD-Magazin Kontraste Details genannt. Milan, so wird der eine genannt, berichtet von einem Drogenspürhand, der bei ihm angeschlagen habe. Zwei schwarz gekleidete SIG-Beamten hätten ihn in den Nebenraum der Turnhalle gebracht, wo er sich ausziehen musste. Daraufhin sei ihm ein Beamter „direkt an den Hals gesprungen“, er habe mit der Hand in seinen Kehlkopf geschlagen. Er sei fixiert und angeschrien worden: „Wo ist dein Stoff?“ Auf die Antwort, dass er keine Drogen besitze, sei ihm zwei Mal ins Gesicht geschlagen worden. „Ich schlag‘ dir die Zähne raus“, soll der Beamte gedroht haben. Ein späterer Drogentest bei Milan soll negativ ausgefallen sein.

Staatsanwaltschaft Augsburg untersucht Vorfall in JVA Neuburg-Herrenwörth

Als er zurück auf seine Zelle kam, misshandelten die SIG-Beamten offenbar auch seinen Zellengenossen, um an Informationen über Drogen zu kommen. Nach Julians Angaben, so wird der zweite Häftling genannt, habe ein Beamter ihn auf einen Stuhl gestoßen und das Knie in seine Rippen gestoßen. Vor der Zellentüre sei es weitergegangen – angeblich vor den Augen der damaligen stellvertretenden Leiterin der JVA Gablingen. Die Beamten hätten Julians Hände festgehalten, gleichzeitig aber von ihm verlangt, seine Hände auf den Rücken zu nehmen. Der Häftling habe mehrfach darauf hingewiesen, dass dies nicht möglich sei, weil er festgehalten wird. „Er widersetzt sich“, soll daraufhin ein Beamter gesagt haben und ihm in die Rippen geschlagen haben. Verletzt und völlig nackt soll er danach in eine Sonderzelle gesperrt worden sein.

Die Staatsanwaltschaft Augsburg untersucht die Fälle in Neuburg. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung. Sollten die Vorwürfe zutreffen, spricht der Kriminologe Thomas Feltes im Kontraste-Bericht von der „Paradesituation einer Folter“. (ands)

Der aktuelle Kontraste-Bericht „Neue Foltervorwürfe in JVA in Bayern“ ist abrufbar in der ARD-Mediathek.