Gärtnerstraße in Neuburg wird zur Feststraße

Am ersten Oktoberwochenende findet in der Gärtnerstraße in Neuburg das 1. Musik- und Weinfest statt. Das vielseitige Programm sieht auch einen Musikwettbewerb für Nachwuchsmusiker vor.

Ein Musik- und Weinfest findet am ersten Oktoberwochenende am Oswaldplatz und in der Gärtnerstraße statt. Weinhändler Wilfried Greben vom Weinparadiso will damit die verkehrsberuhigte Seitenstraße neben seinem Geschäft am Oswaldplatz am 1. und 2. Oktober jeweils von 11 bis 23.30 Uhr zur Feststraße machen und die Menschen aus der Region bei freiem Eintritt wieder zum gemeinsamen Feiern zusammenbringen.

Die Schirmherrschaft hat Oberbürgermeister Bernhard Gmehling übernommen. Er wird das Fest am Samstag, 1. Oktober, um 11 Uhr im Beisein der Moselland-Weinprinzessin Jacqueline Krause sowie der Veranstalter auch eröffnen. Die Eröffnungsmusik kommt von den Musikanten aus Sehensand unter der Leitung von Helmut Lenz.

Los geht es beim 1. Musik- und Weinfest in der Neuburger Gärtnerstraße an beiden Tagen mit einem Weißwurstfrühstück

Am Samstag und Sonntag gibt es zum Auftakt jeweils ab 11 Uhr ein Weißwurstfrühstück. Das musikalische Angebot reicht an den beiden Tagen von Blasmusik bis hin zu Pop und Rock. Insgesamt soll die Bühne laut Veranstalter etwa 24 Stunden lang besetzt sein, die auftretenden Musiker kommen überwiegend aus der Region.

Nach Auftritten verschiedener junger Künstler zwischen 17 und 18.30 Uhr klingen beide Tage mit jeweils einem musikalischen Highlight aus. Am Samstag tritt der italienische Sänger Angelo Belfiore und am Sonntag Philipp Bölter auf. Der Singer-Songwriter war kürzlich auch schon bei Neuburg leuchtet dabei und hat für große Begeisterung gesorgt.

Für Nachwuchsmusiker aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gibt es beim Fest in der Gärtnerstraße einen Musikwettbewerb

Zwischen 14 und 17 Uhr findet an beiden Tagen ein spannender Musikwettbewerb für Nachwuchsmusiker statt, moderiert von Michael Jaschek. Bewerben dürfen sich alle Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 16 Jahren, die im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wohnen und etwas auf ihrem Instrument vorspielen möchten. Anmeldungen können bis zum 27. September, einfach als E-Mail an service@weinparadiso.de geschickt werden.

Alle Bewerber dürfen dann ihr Können auf der Bühne präsentieren. Eine Jury wird am Ende entscheiden, wessen Auftritt am beeindruckendsten war. Den Gewinner erwartet eine Heißluftballonfahrt über den Bodensee. Auch für den Zweit- und den Drittplatzierten wird es tolle Preise geben, heißt es von Veranstalterseite. Die Siegerwahl und die Preisverleihung finden am Sonntag, 2. Oktober, um 19 Uhr statt.

Für die kleinen Gäste gibt es beim Musik- und Weinfest eine Hüpfburg und Kinderschminken

Für die kleineren Kinder gibt es zudem eine Hüpfburg, außerdem sind am Samstag, 1. Oktober (15 bis 17 Uhr), und Sonntag, 2. Oktober 14 bis 17 Uhr) Helga Ludwig aus Neuburg und die Künstlerin Denise aus Langenau zum Kinderschminken da.

Neben einer sorgfältig getroffenen Auswahl von 30 Weinen gibt es alternativ auch Biere und Antialkoholisches zu trinken. Außerdem stehen neben den Weißwürsten und Brezen auch Elsäßer Flammkuchen und Zwiebelkuchen auf dem Speiseplan. Zum Genießen der Weine ist ein Winzerbecher notwendig. Den gibt es ab sofort für drei Euro im Weinparadiso. Kinderbecher gibt es für einen Euro und zusätzlich wird zur Sicherheit ein Einlassbändchen ausgeteilt. (AZ)