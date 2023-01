Gäste aus Sète in Neuburg: Treffen mit den "crazy" Donauschwimmern

Plus Freunde aus Tschechien und Frankreich wagen sich beim Donauschwimmen ins kalte Wasser. Neuburg erhofft sich neue Impulse für die Städtepartnerschaft mit Sète.

Frost, Schnee und ein fröhlich lärmender Faschingszug im Wasser erwarteten die Gäste aus den Neuburger Partnerstädten bei ihrer Visite. Ein bisschen „crazy“ (verrückt) seien die 1200 Winterschwimmer schon, meinte Hervé Merz aus dem 1200 Kilometer entfernten Sète.