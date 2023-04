Galileo-Dreh im Geschwader: So erlebt die Moderatorin den Eurofighter-Flug

Hat Claire Oelkers das Zeug zur Astronautin? Dieser Frage geht das TV-Format "Galileo" nach. Die Reporterin war für einen Mitflug mit einem Eurofighter in Neuburg.

Langsam rollt Pilot Noble mit seinem Eurofighter aus dem Shelter in Richtung Startbahn. Er bringt den Kampfjet in Position, dann wird es laut. Die Triebwerke röhren, der Jet beschleunigt, wird immer schneller und hebt ab. Nach wenigen Metern zieht Noble bei 500 km/h an und der Eurofighter steigt senkrecht in die Luft. "Oh mein Gott!", ruft Claire Oelkers, die vom Tower auf der Basis des Neuburger Luftwaffengeschwaders aus den Start beobachtet. Die Reporterin wird in wenigen Minuten selbst im Cockpit des Eurofighters sitzen, für die "Mission to Moon", ein Experiment des ProSieben-Formats "Galileo".

Vor knapp drei Wochen hat die US-Raumfahrtbehörde Nasa die vier Astronauten vorgestellt, die im November 2024 mit der "Artemis 2"-Mission zum Mond fliegen sollen. Es ist die erste bemannte Mission zum Mond seit 1972, ab 2025 sollen dann jährlich Astronauten zum Mond fliegen, mit dem Ziel, dort eine Station zu errichten. Doch was braucht es dafür? Welche Voraussetzungen muss der Mensch erfüllen? Diese Fragen haben sich die Galileo-Reporter Christoph Karrasch und Claire Oelkers gestellt. Im Rahmen des Experiments "Mission to Moon" wollen die beiden für 48 Stunden in ein echtes Mond-Habitat, das in den Bavaria Filmstudios bei München steht, ziehen - und dafür braucht es natürlich einiges an Vorbereitung.

"Es fühlt sich an, als würde ich zur Musterung fahren", sagt Claire Oelkers, als sie auf dem Weg zum Zentrum für Luft- und Raumfahrtmedizin der Luftwaffe in Köln ist. Gleich startet ein Untersuchungsmarathon, der zeigen wird, ob ihr Körper das, was ihr bevorsteht, auch aushält: der Mitflug in einem Eurofighter, bei dem G-Kräfte wirken, die denen bei einem Raketenstart nahekommen. Nach Belastungs-EKG, Lungenfunktionstest und vielen weiteren Untersuchungen gibt Oberstabsarzt Jörg Firschmuth grünes Licht: "Insgesamt passt das alles, herzlichen Glückwunsch, Sie dürfen mitfliegen." Doch eine vorbereitende "Maßnahme" steht ihr noch bevor: der Zentrifugentest.

"Ich muss das neunfache meines Körpergewichts aushalten, das ist eine enorme Belastung", erklärt Gordon Schnitger, der bis vor wenigen Wochen noch Kommodore des Neuburger Luftwaffengeschwaders war. Den erfahrenen Eurofighter-Piloten trifft die Reporterin zufällig während der Dreharbeiten in Köln. Als Kampfjet-Pilot muss er sich alle vier Jahre requalifizieren, also für 15 Sekunden 9 G aushalten. Als Oelkers dann beobachtet, wie schnell sich die Zentrifuge, in der Schnitger gerade sitzt, dreht, hält sie mit schockiertem Blick die Hände vor ihr Gesicht. Doch nach mehreren Runden hält sie schließlich 7 G aus und damit genug, um mitzufliegen. "Ich war dermaßen bereit für den Flug, aber da war ich ein wenig zu übermütig", sagt sie.

Noble - sein richtiger Name darf aus Sicherheitsgründen nicht genannt werden - "ist einer der erfahrensten Piloten, den wir hier im Geschwader haben", sagt Gordon Schnitger, als er ihn Reporterin Oelkers auf der Basis in Zell vorstellt. Bevor es losgeht, fliegt der Kampfpilot noch alleine eine Testrunde mit der Maschine - und dann wird es ernst. In voller Montur - Weste, Anti-G-Hose und Helm - steigt die 37-Jährige in das Doppelsitzer-Cockpit hinter Noble. "Jetzt gibt es kein Zurück mehr", sagt sie sichtlich aufgeregt. Die 150.000 PS starken Triebwerke starten, die Maschine rollt. "Claire, bist du ready?", will Pilot Noble wissen. "Ja, lass' loslegen."

Der Eurofighter beschleunigt, hebt ab und wenige Sekunden geht es senkrecht nach oben. Ein Moment, "in dem ich mich wie eine Astronautin, irgendwann auch schwerelos gefühlt habe". Die Kameraaufnahmen aus dem Cockpit lassen erahnen, dass Oelkers völlig überwältigt ist, von der Aussicht, dem Gefühl, dem gesamten Erlebnis. Dann taucht neben dem Eurofighter eine A400M auf, eine Luft-zu-Luft-Betankung, eines der schwersten Flugmanöver, steht an. Die Reporterin wird noch einmal nervös, doch als die Betankungssonde an den Fangtrichter andockt, folgt die Erleichterung, "Geschafft!"

Mit Überschallgeschwindigkeit geht es dann hoch hinaus, über 15.000 Meter vom Boden entfernt. "Viel höher geht es fast nicht mehr, außer du fliegst tatsächlich ins Weltall", sagt Pilot Noble und kündigt an, dass es nun wieder Richtung Flugplatz geht. "Als wir den Sinkflug begonnen haben und ich die Alpen gesehen habe, sind mir die Tränen gekommen", sagt Oelkers. In diesem Moment sei ihr bewusst geworden, "wie schön eigentlich unsere Erde ist - und dann hat Noble noch mal einen rausgehauen". Der Pilot beschleunigt auf über 7 G und auf dem Rücksitz wird es still. Bis zur Landung schweigt Oelkers. Kurz nachdem der Eurofighter auf der Landebahn aufgesetzt hat, "habe ich gemerkt, wie es hochkommt und ich musste zur Tüte greifen".

Dennoch ist die Reporterin überwältigt, als sie aus dem Cockpit steigt. "Herzlich willkommen zurück auf dem Boden", sagt Gordon Schnitger. Oelkers grinst: "Das war alles so irre, ich kann noch gar nicht glauben, was in den letzten eineinhalb Stunden passiert ist." Es sei ein Erlebnis gewesen, "das ich nie vergessen werde".

