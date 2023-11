Ganz großes Kino: "Wish upon a Star" erstrahlen bei Jubiläumskonzert

Seit zehn Jahren interpretieren "Wish upon a Star" in Neuburg Musik von Kinderfilmen. Zum Geburtstagskonzert lassen sie mit besonderen Überraschungen die Herzen höher schlagen.

Das war ja mal ein zehnter Geburtstag! Überraschungsgäste, Einlagen, Humor und beste Liedauswahl - gute Voraussetzungen, um sich selbst, die Musik und das treue Publikum hochleben zu lassen. Das dachten sich wohl auch die Köpfe hinter "Wish upon a Star", eine leider viel zu wenig bekannte Formation in Neuburg, die sich seit 2013 auf die Fahne geschrieben hat, bekannte Lieder aus Kinderfilmen auf die Bühne zu bringen. Und was soll man sagen: Das Konzept ging auf!

Der berühmte Walt Disney sagte einst: "Das wirkliche Problem unserer Welt ist, dass zu viele Menschen erwachsen werden." Und schuf Filme, die auch Väter, Mütter, Großeltern ebenso wie ihre Kinder zum Träumen brachten. Nicht wenig Anteil hatten daran bezaubernde Lieder, die in den vergangenen Jahrzehnten dazu beitrugen, die Geschichten in bunten Farben zu erzählen. Ein Geniestreich, der schnell auch bei anderen Kinderfilmen übernommen wurde.

Nun saßen da also auch im voll besetzten Neuburger Stadttheater an zwei Abenden Menschen, ganz gleich welchen Alters, denen - obwohl körperlich vielleicht schon erwachsen geworden - nicht diese kindliche Fähigkeit verloren ging, zusammen mit den Musikern und Sängern auf der Bühne zu träumen. Denn träumen durften sie groß. Tanzten mit Belle und dem Biest durch den Saal, schwammen mit Arielle unter dem Meer, ritten mit Merida durch die Wälder.

Mit Liebe und Humor bringen die Sänger von "Wish upon a Star" Filmlieder auf die Bühne. Foto: Anna Hecker

Es war nicht schwer, in diese allbekannten Klassiker zu tauchen. Dafür sorgten mühelos an den Mikrofonen Franziska Heckl, Judith Titze, Julia Fleskes, Lisa Moosheimer, Pauline Georgiev und Philip Thomas, die mal im Duett, mal als Solo nach vorne traten und die musikalischen Meisterwerke nicht nur sangen, sondern lebten. Wie sollte es auch anders ein, waren sie doch allesamt im Laufe der vergangenen zehn Jahre dem Ruf von Lucie Schafferhans gefolgt, die dieses Projekt mit eben solchen Menschen zum Leben erweckte: Menschen, die für die Kinderfilmmusik brennen und diese Leidenschaft an ihr Publikum vermitteln möchten.

"Wish upon a Star" geben im Stadttheater ein Jubiläumskonzert

Und das funktioniert bei diesem Ensemble, das von fünf Instrumentalisten (Manuel Ehlich, Mario Müller, Lukas Lautenbacher, Andreas Wittmann, Mia Hopfner) unterstützt wird, scheinbar mühelos. Es funktioniert, sowohl in einfühlsamen und leisen Solo-Parts, als auch in den kraftvollen Momenten, wenn alle sieben Stimmen so wunderbar miteinander harmonieren. Als wäre das nicht schon genug, würzt launige Moderation den Abend. Was wäre an dieser Stelle angebrachter, als ein Rückblick auf die vergangenen zehn Jahre.

Als Überraschung kamen zum Jubiläumskonzert auch die Mitglieder der Free Actors Guild. Foto: Anna Hecker

Zur Krönung gibt es Überraschungsgäste. Nicht nur Sänger aus der Anfangszeit stehen da plötzlich auf der Bühne, auch Oliver Wasilesku, Leiter der Neuburger Musikschule, darf mit-jazzen. So viele Gänsehautmomente eh schon, man lacht, man klatscht, am liebsten würde man aufstehen und tanzen. Doch natürlich, einer geht noch: Plötzlich kommen die Mitglieder der Free Actors Guild auf die Bühne. Es ist der Zusammenschluss Neuburger Künstler, der das Projekt "Wish upon a Star" seit seiner Gründung vor ein paar Jahren unter seine Fittiche genommen hat. Ein großer Chor im Hintergrund, was will man mehr?

Nun ja, ein Wunsch bliebe dann doch noch. Da hat man nun schließlich einige musikalische Sternschnuppen gehört, hat diese schillernden "Stars" auf der Bühne ihr Bestes geben sehen. Es ist also genug Sternmaterial an diesen beiden Abenden am Himmel des Neuburger Stadttheaters vorhanden. Da ist es doch sicher nicht vermessen, sich weitere zehn Jahre der Filmmusikklassiker zu wünschen. Vor allem, wenn man fest verspricht, ganz in Disneys Sinne bis dahin nicht allzu sehr erwachsen zu werden.