„Ganz Neuburg kennt sie“: Schwester Gottfrieda ist gestorben

Schwester Gottfrieda Artner war vor 66 Jahren in den Orden der Elisabethinerinnen eingetreten und wurde 89 Jahre alt. Sie betreute tausende Neugeborene in Neuburg.

„Ganz Neuburg kennt sie.“ Für Schwester Isentrud Eigen ist es keine Frage, dass ihre Mitschwester Gottfrieda Artner nach der Betreuung tausender Neugeborener in Kinderklinik und Krankenhaus im Herzen der Menschen geblieben ist. Jetzt ist Gottfrieda nach schwerer Krankheit mit 89 Jahren gestorben.

Neuburg: Schwester Gottfrieda Artner ist gestorben

Die Liebe zu Kindern muss sie bereits als junge Frau in den Orden mitgebracht worden. Bei den Elisabethinerinnen Neuburg hatte sie 1956 ihre Profess (Ordensgelübde) abgelegt und alsbald den Beruf der Kinderkrankenschwester erlernt. Die Ordensfrau aus Dinkelshausen nahm sich der Babys an, die den Kreißsaal verlassen hatten und im „Kinderzimmer“ der Betreuung bedurften, bis sie die Mutter übernehmen konnte. „In dieser Funktion haben wir sie gekannt und geschätzt“, erinnert sich Oberarzt Dr. Florian Wild. Schwester Gottfrieda kümmerte sich um die Babys, als das „Rooming in“ – der rasche Kontakt mit den Müttern – noch nicht praktiziert worden war. Auch in der Hauswirtschaft hatte sie „sofort geholfen, wenn es Arbeit gab“, so die frühere Leiterin Elfriede Müller.

Bis zum 75. Lebensjahr blieb Gottfrieda in diesem Dienst, „es war ihr Leben“, sagt Schwester Goretti Böck. 2021 feierte sie 65-jährige Profess. In diesen Jahren fand sie Ruhe bei der Pflege des Klostergartens. Trauergottesdienst in der Kirche St. Augustin mit anschließender Beerdigung im Friedhof an der Franziskanerstraße ist am Mittwoch um 13 Uhr. (rew)