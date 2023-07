Ganz viel Lob für den Steckenreitertanz beim Neuburger Schloßfest

Rund 80 Kinder wirken beim Steckenreitertanz mit. Auch in diesem Jahr erweist sich das Herzstück des Schloßfests als Besuchermagnet.

„Der Steckenreitertanz im Schlosshof ist unsres` Festes Mitte. Die Kinder führen kunstreich uns ihn vor, mit wohl geübtem, alterprobtem Schritte“ - Mit diesen Worten würdigte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling das nach Art der „Rossballette“ am Pfalz–Neuburger–Hof entstandene Tanzspiel. Erstmals wird der Steckenreitertanz beim diesjährigen Schloßfest unter der Regie des Verkehrsvereins durchgeführt. Ziel ist es, dass alle Kinder, die mitmachen möchten, auch tatsächlich mit dabei sein können. Genau dieses Konzept ging voll auf. Denn die Kinder zeigten eine überaus präzise und bemerkenswerte Darbietung und waren mit spürbarer Freude dabei.

Der Steckenreitertanz steht im Mittelpunkt des Neuburger Schloßfests. Foto: Johannes Seifert

In zahlreichen Proben haben sich die rund 80 Nachwuchsakteure - erstmals unter der Regie von Sandra Linden und ihren Assistentinnen Vanessa Buckenauer, Margit Weidner und Ramona Eiselstein - bestens auf die Aufführungen vorbereitet.

Beim Steckenreitertanz tauchen die zahlreichen Aktiven ein in die Blütezeit von Pfalz Neuburg. Die beiden Prinzen des Neuburger Stadtwappens gaben einst den Anstoß für das prächtige Kindertanzspiel. Fritz von Philipp ist es zu verdanken, dass der Steckenreitertanz seit Beginn des Schloßfestes im Mittelpunkt steht. Bei der Premiere gab es für die jungen Akteure völlig zu Recht ganz viel Lob, auch von den Ehrengästen, zu denen auch Ludwig Prinz von Bayern und seine Frau Sophie gehörten.

Es gibt noch drei Aufführungen auf dem Schloßfest in Neuburg

In diesem Jahr schlüpfen Mara Bosse, Jan Bosse, Lilli Bussas und Johanna Braun in die Rolle der Prinzen. Als Prinzessinnen agieren abwechselnd Elisabeth Loy und Maresa Dauser.

Weitere Darbietungen sind am kommenden Wochenende am Freitag (17 Uhr), Samstag (17.30 Uhr) und am Sonntag (16.30 Uhr).

