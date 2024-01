Neuburg

vor 39 Min.

Gardetreffen, 90er Party, Faschingsbälle: Was am Wochenende geboten ist

Von Adrian Hauk Artikel anhören Shape

Am Wochenende vom 12. bis 14. Januar finden in Neuburg und Region wieder viele besondere Veranstaltungen statt. Eine Übersicht, was wann wo los ist.

Faschingsfans in Neuburg und der Region haben an diesem Wochenende die Möglichkeit, ihre Kostüme zu präsentieren. Aber auch für alle Faschingsmuffel ist einiges geboten. Hier eine Übersicht der Redaktion: Diese Konzerte und Theateraufführungen sind in Neuburg und Region geboten Bereits am Freitag findet in Burgheim das Neujahrskonzert der Burgheimer CSU mit dem georgischen Kammerchor ab 19.30 Uhr im Pfarrsaal statt.

das der Burgheimer mit dem georgischen Kammerchor ab 19.30 Uhr im Pfarrsaal statt. Jazzfreunde haben an diesem Wochenende gleich zweimal die Möglichkeit, die Vorführung des Cécile Verny Quartett im Birdland Jazzclub zu genießen. Das Quartett, das inzwischen das 17. Mal im Birdland zu Gast ist, tritt am Freitag und Samstag ab 20.30 Uhr auf.

Am Freitag findet in der Turnhalle in Burgheim ab 19.30 Uhr die Aufführung "BanditnBagasch" des Katholischen Burschenvereins Burgheim statt.



ab 19.30 Uhr die Aufführung "BanditnBagasch" des Katholischen Burschenvereins statt. Die Drogerie begrüßt am Samstag die Band " Halifax and Friends" aus München . Beginn ist um 20 Uhr.

begrüßt am Samstag die Band " and Friends" aus . Beginn ist um 20 Uhr. Die Theatergruppe der Jura-Schützen Hütting stellt am Samstag und Sonntag ihre Aufführung "Loveboot sticht in See" im Schützenheim Hütting vor. Beginn ist am Samstag um 19.30 Uhr und am Sonntag um 14 Uhr. Diese Bälle und Partys finden am Wochenende statt An diesem Wochenende findet wieder das Gardetreffen der Burgfunken Neuburg statt. Foto: Holger Meilinger (Archivbild)

Am Samstag und Sonntag findet wieder das alljährliche Gardetreffen der Burgfunken statt. Am Samstag treten die großen Garden ab 14 Uhr in der Parkhalle auf mit anschließender After-Show-Party. Am Sonntag kann man die Vorführungen der kleinen Garden bestaunen. Beginn ist ebenfalls um 14 Uhr in der Parkhalle.

der Burgfunken statt. Am Samstag treten die großen Garden ab 14 Uhr in der Parkhalle auf mit anschließender After-Show-Party. Am Sonntag kann man die Vorführungen der kleinen Garden bestaunen. Beginn ist ebenfalls um 14 Uhr in der Parkhalle. Am Samstag findet der Handwerkerball im Kolpinghaus statt, allerdings ist er ausverkauft. Beginn ist um 19 Uhr.

In Schönesberg hat man die Möglichkeit, den Landwirtschaftsball im Gasthaus Daferner ab 19.30 Uhr zu besuchen.

hat man die Möglichkeit, den Landwirtschaftsball im Gasthaus Daferner ab 19.30 Uhr zu besuchen. In Ludwigsmoos findet am Samstag der Ludwigsmooser Lumpererball ab 19 Uhr im Schützenheim Gasthaus Kraus statt.

findet am Samstag der Ludwigsmooser Lumpererball ab 19 Uhr im Schützenheim Gasthaus Kraus statt. Aber auch Fans der 1990er Jahre kommen am Samstag auf ihre Kosten: In der Pfafflinger Winterlounge ist ab 20 Uhr eine 90er-Party.

Am Sonntag lädt der Gartenbauverein sowie die Arbeiterwohlfahrt Rennertshofen zum Faschingsball im Pfarrheim Rennertshofen ein. Begleitet wird der Ball mit Tanzmusik von Noldi sowie den Auftritt des kleinen und großen Hofstaats der Fidelitas. Beginn ist um 14 Uhr. Diese Kinderveranstaltungen sind geboten Am Sonntag kann man die musikalische Kinderführung "Zeitreise mit Tanz und Musik" mit Gabriella Lay und Tobias Kraft ab 14 Uhr im Schloss Neuburg besuchen.



und ab 14 Uhr im Schloss Neuburg besuchen. Ebenfalls am Sonntag findet das Märchenstück der Neuburger Fadenspieler "Rumpelstilzchen aus dem Koffer" ab 16 Uhr in der Amalienstraße 8 statt.

Themen folgen