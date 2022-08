Zum Teil schon Schließungen: Gastronomen suchen dringend Personal

Plus Gastronomen im Raum Neuburg suchen verzweifelt nach Mitarbeitenden. Beim Sommerpark gilt deswegen Selbstbedienung. Restaurants müssen ihren Betrieb einschränken.

Die Aussicht, Elisenlounge, Rosso Nero. Die Namen der Wirtschaften in Raum Neuburg, die unter dem derzeitigen Personalmangel leiden, häufen sich. Der Lockdown wurde überstanden, doch jetzt kommen die Langzeitfolgen.