Gastro, Pflege, Bau: Können Flüchtlinge dem Raum Neuburg helfen?

Verantwortliche aus Politik, Wirtschaft und der THI diskutieren darüber, was Geflüchtete aus der Ukraine für Neuburg bedeuten. Weitere Hilfsangebote sind geplant.

Der Krieg in der Ukraine ist längst in Neuburg-Schrobenhausen angekommen. Am Mittwoch waren den Behörden 17 Kriegsflüchtlinge im Landkreis bekannt. Das dürfte nur der Anfang sein. Hunderttausende sind aktuell auf der Flucht aus dem Kriegsgebiet. Hunderte von ihnen dürften auch in der Region ein neues Zuhause finden. Doch wie kann man diesen Menschen helfen? Und was bedeutet ihr Zuzug für den Landkreis? Diese Themen besprachen Verantwortliche, unter anderem aus Politik, Wirtschaft und von der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI), am Mittwochabend im Rahmen der Gesprächsreihe „Neuburg spricht“.

„Es gibt eine überragende Hilfsbereitschaft im Landkreis“, freut sich Landrat Peter von der Grün. Bis zum Mittwochabend hätten Bürgerinnen und Bürger 66 Unterkünfte für ukrainische Flüchtlinge der Behörde angeboten, in diesen Räumen könnte man bis zu 223 Personen unterbringen, so der Landrat. Dazu kommen nach seinen Angaben, Stand jetzt, 150 freie Plätze in der Neuburger Gemeinschaftsunterkunft. „Wir sind sehr gut vorbereitet und gewappnet für das, was in den nächsten Tagen und Wochen auf uns zukommt“, ist der Landkreischef überzeugt. Trotzdem führe man weiter intensive Gespräche auf allen Ebenen.

"Neuburg spricht": Was bedeuten Flüchtlinge aus der Ukraine für den Raum Neuburg?

Doch was passiert, wenn die Geflüchteten da sind? Zunächst gibt es noch bürokratische Hürden. Laut von der Grün müssen sich Neuankömmlinge im Bezirk in einem Ankunftszentrum der Regierung von Oberbayern in München melden. „So ist momentan die Rechtslage“, bedauert von der Grün, der hofft, dass sich das Verfahren in Oberbayern vereinfacht. Dann geht es um die Frage, was aus den Menschen in ihrer neuen Heimat wird. Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling ist der Meinung: „Die Geflüchteten aus der Ukraine sind ganz klar von dem Wunsch getragen, schnellstmöglich wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Sie werden nicht auf Dauer bei uns bleiben wollen.“

Dies sieht Wolfgang Gensberger anders. Der Neuburger Bauunternehmer hat in den vergangenen Tagen einen Hilfskonvoi für die Ukraine organisiert. Wie berichtet, konnte er am Mittwoch 38 Fahrzeuge mit Hilfsgütern in Richtung polnisch-ukrainische Grenze losschicken. Mit Blick auf die zu erwartenden Flüchtlinge sagt er: „Ich bin der festen Überzeugung, dass ein großer Teil von ihnen bei uns bleiben wird.“ Dies sehe er positiv. Es würden fleißige Leute kommen. „Und dafür haben wir Bedarf.“ Frauen könnten Arbeit in der Pflege oder der Gastronomie finden – Bereiche, die händeringend nach Mitarbeitenden suchen. Männer, die eventuell ebenfalls aus der Ukraine flüchten, könnten im Baugewerbe mitanpacken, so Gensberger. Er ist überzeugt: „So lange man in der Ukraine kein Geld verdient, will da keiner zurück.“ Dr. Michael Schmiz, Zahnarzt in Neuburg, meint, dass die Region auch hoch qualifizierte Arbeitskräfte bekommt, die ihr vielleicht auf Dauer erhalten bleiben. Landrat von der Grün gibt zu bedenken: „Unterschätzt mir nicht den Patriotismus und die Heimatliebe der Ukrainer.“ Für ihn liege der aktuelle Schwerpunkt auf der humanitären Hilfe. Man müsse die Menschen in Not willkommen heißen, und ihnen die Sicherheit bieten, die sie brauchen. Ob die Geflüchteten dann wieder in ihre Heimat zurückwollen, könne man „getrost abwarten“.

THI-Campus Neuburg möchte Geflüchteten aus der Ukraine helfen

Auch die THI mit dem neuen Campus in Neuburg möchte helfen. Standortleiter Stefan Hoiczyk bietet das Hochschulgelände als Lagerfläche für Hilfsgüter an. Die Infrastruktur auf dem Areal der ehemaligen Lassigny-Kaserne biete sich dafür an. Dort könne man mit großen Lastwagen hineinfahren und Güter abladen. Wohnraum in der ehemaligen Flüchtlingsunterkunft könne man jedoch nicht bereitstellen. Die Baracken seien zum Abriss vorbereitet und teilweise bereits entkernt worden. „Da sehen wir gar keine Möglichkeit“, betont Hoiczyk. Anders sehe es in Gebäuden im nördlichen Teil aus. Dort könne man bis zu 30 Personen unterbringen. Hoiczyk bringt außerdem die Studierenden ins Spiel. Er sei sich sicher, dass die jungen Menschen „unheimlich motiviert“ seien, zu helfen. Hoiczyk bietet an, Kontakt zu den Studierenden aufzubauen und gemeinsam ein Hilfsprojekt aufzubauen.

Unternehmer Wolfgang Gensberger plant für die kommende Woche einen weiteren Transport in die Krisenregion. Er will, anders als in dieser Woche, dann auf den Einsatz von kleineren Transportern verzichten, sondern lediglich auf größere Lastwagen setzen, da dies logistisch einfacher sei. Auch die Hilfsgüter sollen sich an die Bedürfnisse der Betroffenen anpassen. Kleidung sei nicht mehr gefragt, stattdessen vor allem Verbandsmaterial und medizinisches Equipment. Gensberger betont aber: „Wir nehmen nach wie vor alles an und nehmen es mit.“