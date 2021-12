Wegen Krankheitsausfällen und Quarantänemaßnahmen können Frauen in der KJF-Klinik in Neuburg vorübergehend bis voraussichtlich Montag nicht entbunden werden.

Die Klinikleitung der KJF-Klinik Sankt Elisabeth in Neuburg möchte mitteilen, dass aufgrund von Krankheitsausfällen und Quarantänemaßnahmen in der Geburtshilfe der KJF-Klinik in der Zeit von Donnerstag, 2. Dezember, 20 Uhr bis voraussichtlich Montag, 6. Dezember, 8 Uhr aktuell keine Frauen entbunden werden können. Die Notfallversorgung der entbindenden Frauen ist in diesem Zeitraum gewährleistet. Die gynäkologische Versorgung ist weiter uneingeschränkt sichergestellt.

Geburtshilfe in der KJF-Klinik Neuburg vorübergehend eingeschränkt

Die Klinikleitung hat aufgrund der genannten Gründe in Absprache mit Dr. Armin Both, Chefarzt der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe, und den Hebammen entschieden, diese Einschränkung mit sofortiger Wirkung umzusetzen. Die Klinikleitung bittet um Verständnis für diese vorübergehende Einschränkung, die zur Gewährleistung der Patientensicherheit erforderlich ist. (nr)