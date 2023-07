Gedenkgottesdienst für Pfarrer Liepert und Pfarrer Mattes

In der Schloßfestzeit sind zwei Priester verstorben, die auch in Neuburg tätig gewesen sind. Für die beiden Verstorbenen findet in Neuburg nun ein Gedenkgottesdienst statt.

In der Schloßfestzeit verstarben, von vielen unbemerkt, zwei Priester, die auch in Neuburg tätig gewesen sind. Am 2. Juli erlag der frühere Stadtpfarrer von Heilig Geist, Josef Liepert, im Alter von 90 Jahren seinen altersbedingten Erkrankungen. Er war von 1983 bis 1998 in der Ottheinrichstadt tätig. Während dieser Zeit begleitete er die grundlegende Innenrenovierung der barocken Pfarrkirche und setzte sich sehr für die neue, orchestrale Link-Orgel ein. Außerdem lagen ihm die Krankenseelsorge in den Kliniken St. Elisabeth sowie die Städtepartnerschaft zwischen Neuburg und Sète am Herzen, in deren Rahmen er regelmäßig auch auf Französisch predigte.

Pfarrer Liepert und Pfarrer Mattes gestorben

Am 8. Juli verstarb viel zu jung Pfarrer Markus Mattes an einem schweren Krebsleiden. Er war von 1996 bis 1998 Kaplan in St. Peter und anschließend vier Jahre lang Pfarrer in Burgheim. An diesem Mittwoch, 19. Juli, feiert Pfarrer Herbert Kohler für die beiden Verstorbenen einen Gedenkgottesdienst um 9 Uhr in der Pfarrkirche Heilig Geist. (AZ)