Gefälschte Impfausweise und gratis Sky-Zugang vor dem Amtsgericht

Plus Ein Mann aus dem Donaumoos hat sich mit illegal freigeschalteten Pay-TV-Zugängen ein erkleckliches Nebeneinkommen geschaffen. Außerdem wusste er, wie man an gefälschte Impfausweise kommt.

Die Sache hatte sich irgendwann verselbstständigt, und aus einem illegalen "Freundschaftsdienst" wurde ein handfester Computerbetrug. Den gab ein 49-jähriger Mann aus dem Donaumoos vor dem Amtsgericht Neuburg auch unumwunden zu. Fast 60.000 Euro hat er damit eingenommen, die er jetzt allerdings an den Geschädigten zurückzahlen muss.