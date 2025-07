Gefahr durch Totholz: Allee zwischen Audi Neuburg und Gut Rohrenfeld gesperrt

Aufgrund einer Reihe von Bürgerhinweisen kam es am Donnerstag zwischen Vertretern der Feuerwehr Neuburg, der Unteren Naturschutzbehörde sowie des Wittelbacher Ausgleichsfonds zu einem Ortstermin im Osten Neuburgs. Konkret geht es um die Verbindungsstraße zwischen dem Kreisverkehr bei Audi Neuburg und Gut Rohrenfeld. Dabei wurde festgestellt, dass die im Eigentum des Wittelsbacher Ausgleichsfonds befindlichen Alleebäume eine nicht unerhebliche Menge an Totholz aufweisen, das jederzeit herabfallen kann, schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

Neuburg: Allee nach Rohrenfeld gesperrt

Einvernehmlich wurde entschieden, dass die Straße mit sofortiger Wirkung für den Gesamtverkehr einschließlich Radfahrer und Fußgänger gesperrt wird. Die Sperrung gilt voraussichtlich bis einschließlich kommenden Dienstag, 5. August. Bis dahin soll das Totholz entfernt und damit die Gefahr gebannt sein. Die losen Bauteile stammen noch vom massiven Gewitterereignis Mitte Juli, heißt es. (AZ)