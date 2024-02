Neuburg

Gefahr für Besucher: Mächtige Esche am alten Kreuter Friedhof verschwunden

Ein Torso ist von dem mächtigen Baum am Kreuter Friedhof übrig geblieben. Die Esche soll krank gewesen sein.

Plus Am alten Kreuter Friedhof ist der einst mächtige Baum an der Friedhofsmauer verschwunden. Das Landratsamt ließ nur noch einen Torso für Insekten stehen.

Von Winfried Rein

Der alte Friedhof des früheren Weilers Kreut hat etwas Mystisches, doch jetzt hat er ein prägendes Stück verloren: Der einst mächtige Baum an der Friedhofsmauer steht nur noch als Torso da.

Ein Baumpflegetrupp hat die komplette Krone der Esche im Auftrag des Landratsamtes entfernt. Der Baum sei krank gewesen und damit eine Gefahr für Spaziergänger und Friedhofsbesucher, so die Begründung der Unteren Naturschutzbehörde. Der Torso blieb stehen als Behausung für Insekten und Vögel.

