Gegen Kippenmüll: In Neuburg kann man nun mit seiner Zigarette abstimmen

Um Kippen auf dem Boden zu vermeiden, gibt es in Neuburg nun einen Aschenbecher, bei dem Raucher mit ihrer Zigarette an einer Umfrage teilnehmen können. Weitere Aktionen folgen.

30.000 weggeworfene Kippen. So viele hat die Gruppe Zero Waste Neuburg in der Stadt aufgesammelt - eine symbolische Zigarette pro Einwohner. Die Aktion im Sommer vor zwei Jahren war erfolgreich, doch nur ein Anfang. Auf den Straßen und Plätzen in Neuburg liegen wohl nach wie vor Hunderttausende Kippen, die achtlos auf den Boden geschmissen und damit zu einer potenziellen Gefahr werden. Schließlich enthalten Zigaretten rund 1000 Giftstoffe, die im Grundwasser oder im Magen von Tieren und Kleinkindern landen können. Das Problem: Vielen Rauchern ist nicht bewusst, welche Folgen es haben kann, wenn sie ihren Glimmstängel nicht ordnungsgemäß entsorgen.

Mit einer neuen, gemeinsamen Aktion möchten Stadtmarketing, Stadt sowie Zero Waste der Agenda 21 solchen Müll vermeiden. An der südlichen Ecke der Schrannenhalle steht jetzt ein Aschenbecher, der auf besondere Weise für seine Nutzung wirbt. Raucher können dort ihre benutzten, trockenen Zigaretten in zwei verschiedene Behälter stecken und somit an einer Umfrage teilnehmen. Aktuell lautet die Frage auf der Abdeckung des Aschenbechers: "Lebst du gerne in Neuburg?" Je nachdem, wo die Kippe landet, kann man so "Ja" oder "Nein" antworten.

"Ja" oder "Nein": Hier können Raucher durch das Entsorgen ihrer Zigarette nun auf eine Frage antworten. Foto: Andreas Zidar

Gegen Kippenmüll: Neuer "Umfrage-Aschenbecher" in Neuburg

Die Initiatoren hoffen, auf diese Weise möglichst viele Raucher dazu zu bringen, ihre Zigaretten dort zu entsorgen. Um die Motivation hochzuhalten, sollen die Fragen regelmäßig wechseln. Der trockene Müll wird in einer blauen Tonne gesammelt, nasse Kippen in roten Eimern. Um die Entsorgung beziehungsweise Verwertung kümmern sich der Bauhof sowie der Verein TobaCycle aus Köln, bei dem die Initiatoren eine Mitgliedschaft abgeschlossen haben. Der trockene Kippenabfall wird schließlich zu recycelbaren Taschenaschenbechern verarbeitet, die man beim Stadtmarketing oder bei verschiedenen Aktionen im Stadtgebiet erwerben kann.

"Wir wollen das Rauchen nicht verbieten", betont Marco Gramlich von Zero Waste Neuburg. Es gehe lediglich darum, dass sich Menschen Gedanken machen sollen, welche Auswirkungen es haben kann, Kippen einfach so auf den Boden zu schmeißen. Man versuche sukzessive, das Thema ins Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger zu rücken, sagt Stadtmarketing-Geschäftsführer Michael Regnet, mit einem großen Ziel: "Wir wollen alle eine saubere Stadt."

In Neuburg sollen weggeworfene Zigaretten vom Boden verschwinden

Laut Stadtsprecher Bernhard Mahler sei allen bewusst, dass man mit einzelnen Aktionen einen Missstand nicht stoppen kann. "Aber was wäre die Alternative? Nichts tun? Ich glaube, dass man in den Köpfen etwas ändern und den einen oder anderen zum Überlegen bringen kann." Der Stadtsprecher kündigt an, dass der "Umfrage-Aschenbecher" nur der Auftakt für weiteres Engagement sein soll. Die Aktion "Saubere Landschaft" lege heuer den Schwerpunkt auf das Sammeln von Kippen, so Umweltingenieurin Birgit Bayer-Kroneisl. Auch am Samstag, 22. April, geht es beim "Neuburg clean up" zwischen 10 und 12 Uhr darum, weggeworfene Zigaretten zusammenzutragen. Anmeldung ist um 10 Uhr an der Markthalle, um 12 Uhr gibt es dort eine kleine Brotzeit. Je 1000 gesammelte Kippen bekommt man einen Neuro-Gutschein geschenkt. Die Beteiligten weisen außerdem darauf hin, dass an mehr als 100 Abfalleimern im Stadtgebiet eine spezielle Vorrichtung zur Entsorgung von Zigaretten angebracht ist.

