Gegen Wohnungseinbrüche: Neuburger Polizei führt Großkontrolle auf B16 durch

Die Polizeiinspektion Neuburg hat am Donnerstagabend mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei auf der B16 am Burgwaldberg eine Großkontrolle durchgeführt. Zweck der Kontrolle war laut Polizei die Bekämpfung der Wohnungseinbruchskriminalität. In der rund fünfstündigen Kontrolle wurden 182 Fahrzeuge angehalten und 216 Personen überprüft. Zwei georgische Staatsangehörige wurden vorläufig festgenommen, da an ihrem Fahrzeug gestohlene Autokennzeichen angebracht waren. Nach Feststellung ihrer Personalien entließ die Polizei die beiden Männer auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder.

Großkontrolle auf der B16 am Burgwaldberg bei Neuburg

Im weiteren Verlauf stellten die Beamten einen Verstoß gegen das Waffengesetz, zwei Straftaten wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eine Drogenfahrt fest und brachten diese zur Anzeige. An der Kontrollstelle selbst wurden die Verkehrsteilnehmer über die Gefahren des Wohnungseinbruchs sensibilisiert. Bei der Kontrolle waren rund 50 Beamte im Einsatz. (AZ)