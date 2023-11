Gegenwind fürs Brückenkollektiv: Neuauflage der Kunsthalle vor dem Aus

Plus Das Brückenkollektiv möchte auch 2024 die Markthalle zum Kultur-Hotspot machen. Doch die Stadt will keine weiteren Zuschüsse geben.

Was das Brückenkollektiv in Neuburg aus der Markthalle am Schrannenplatz gemacht hat, begeisterte die Menschen. Modern, jung, lebendig, am Puls der Zeit. Spannend vor allem, weil die große Frage im Raum stand, ob die Mannschaft um Tobias Albrecht wirklich etwas Zündendes auf die Beine stellen würde. Sie taten es, es gefiel. Über 5000 Menschen kamen. Im Frühling sollte es eine Neuauflage geben. Doch das steht jetzt infrage.

25.000 Euro hat das Brückenkollektiv als Zuschuss von der Stadt Neuburg für das Jahr 2024 beantragt. Doch das wird nicht klappen. Kulturreferentin Gabriele Kaps nannte das Schreiben "einen nebulösen Antrag", denn es sei völlig unklar, welches konkrete Projekt das Brückenkollektiv gefördert haben wolle. Es sei eine Nachbesserung eingefordert worden, die bisher nicht eingetroffen sei. Zudem sei auch keine Abrechnung eingereicht worden, was das Brückenkollektiv mit den Fördergeldern der Stadt 2023 angeschafft habe. "Wir müssen gleiches Recht für alle anwenden, die einen Zuschuss wollen. Wir haben klare Förderkriterien und auch das Brückenkollektiv muss sich daran halten", so Kaps, die offenkundig wenig Begeisterung für das Projekt hegt.