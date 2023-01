Neuburg

13:48 Uhr

Adoption geglückt: Tierheim-Hündin findet nach acht Jahren ein Zuhause

Plus Viele Tiere verweilen jahrelang im Tierheim mit der traurigen Aussicht, nie adoptiert zu werden. Hündin Tessa hatte alle Hoffnung aufgegeben – und erlebt ein Wunder.

Tessa hatte aufgegeben. Viel zu lange war sie nicht gewollt, mehrfach abgewiesen, alleine gelassen. Zumindest ein Dach über dem Kopf, täglich Futter und die Fürsorge der Pfleger im Neuburger Tierheim sicherten ihren Alltag. Doch das ist es nicht, was Tessa brauchte, was jedes Tier braucht. Es ist ein liebevolles Zuhause, ein "Rudel", nach dem sich zahlreiche Vierbeiner sehnen und doch Jahr für Jahr im Tierheim leben, mit schwindender Hoffnung, je adoptiert zu werden. So wie bei Tessa, die irgendwann als unvermittelbar gilt. Bis ihr persönliches Wunder passiert.

