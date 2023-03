"Geht zu weit": Das sagt die Stadt Neuburg zur Brücken-Kritik aus Bergheim

Plus Eine Bürgerinitiative aus Bergheim wirft Neuburg "Trickserei" und "bewusste Nichtinformation" bei den Brücken-Planungen vor. Die Stadt widerspricht der Kritik.

Die Stadt Neuburg weist die Kritik der neuen Bürgerinitiative aus Bergheim bezüglich der Planungen für eine Ortsumfahrung mit zweiter Donaubrücke zurück. Wie berichtet, befürchten die Betroffenen in der Nachbargemeinde eine Zunahme des Verkehrs und werfen der Stadt Neuburg "Trickserei" und "bewusste Nichtinformation" vor. Neuburgs Zweiter Bürgermeister Johann Habermeyer, in Vertretung für OB Bernhard Gmehling, widerspricht den Vorwürfen aus Bergheim und verteidigt das Vorhaben.

Grundsätzlich habe er Verständnis für die Sorgen in der Gemeinde nordöstlich der Großen Kreisstadt, sagt Habermeyer auf Nachfrage unserer Redaktion. Laut Gutachten dürfte mit einer zweiten Brücke der Verkehr in Bergheim zunehmen – auch wenn das Ausmaß dieser Mehrbelastung in seinen Augen "bei Weitem" nicht so schlimm wäre wie von manchem befürchtet, glaubt der Bürgermeister. Bergheimer Protest gegen diese zu erwartende Verkehrszunahme sei "angemessen", so Habermeyer. Dass nun aber Bürgerinnen und Bürger einer Nachbargemeinde bewerten möchten, welchen Bedarf die Stadt Neuburg für ein solches Vorhaben hat, sieht er kritisch. Natürlich könne man trefflich darüber streiten, wie groß das bestehende Verkehrsproblem wirklich ist und welche Folgen eine weitere Brücke mit sich bringen würde. "Dies als Nicht-Neuburger zu beurteilen geht mir ein bisschen zu weit", kritisiert Habermeyer. Er betont, dass auch Bergheimer, die in Richtung Neuburg unterwegs sind, von einem solchen Verkehrsprojekt profitieren würden.

Bürgerinitiative aus Bergheim kritisiert zweite Donaubrücke in Neuburg

Die Vertreter der Bergheimer Bürgerinitiative erklärten auf der Sitzung am Dienstagabend, dass das Projekt in ihren Augen keine Umfahrung, sondern eine Ortsdurchfahrung darstellen würde. Die geplante Straße umfahre nur die Kernstadt, aber auch Heinrichsheim und Herrenwörth seien Teil von Neuburg, hieß es – verbunden mit dem Vorwurf, die Stadt habe mit den Begrifflichkeiten "getrickst". Habermeyer bezeichnet diese Argumentation als "Wortklauberei". Aus seiner Sicht stelle das Vorhaben "ohne Frage" eine Ortsumfahrung dar, in diesem Fall eine Umfahrung der Kernstadt. "Das ist alles, was zählt." Mit der Argumentation der Gegner dürfe man die Neuburger Südumfahrung ebenfalls nicht als "Umfahrung" bezeichnen, schließlich trenne die Straße die Stadtteile Hardt und Sehensand von der Kernstadt – so wie es in den aktuellen Planungen mit Heinrichsheim und Herrenwörth der Fall wäre.

Habermeyer will auch den Vorwurf, die Stadt betreibe "eine Kampagne der bewussten Nichtinformation", so nicht stehen lassen. Man habe nie ein Geheimnis aus den Plänen gemacht, sondern alle Unterlagen, wie Gutachten oder Kostenschätzungen, "bis ins letzte Detail" ausgelegt und ins Internet gestellt. In den umliegenden Gemeinden, auch in Bergheim, habe man zwar keine Informationsveranstaltungen abgehalten. Dies sei andersherum jedoch auch in Neuburg nicht der Fall, wenn Bergheim beispielsweise ein neues Baugebiet plant, so Habermeyer.

Wie viel muss die Stadt Neuburg für eine zweite Donaubrücke zahlen?

Auf die Aussage aus Bergheim, das Vorhaben sei für die Stadt Neuburg "unbezahlbar", antwortet der FW-Politiker: "Es ist völlig unstrittig, dass wir nicht einfach so 90 Millionen Euro aus dem Haushalt finanzieren können. Das haben wir nie anders argumentiert." Habermeyer verweist auf die zu erwartenden Fördergelder. Die Stadt hofft darauf, dass der Freistaat Bayern Bauherr des Verfahrens wird und 100 Prozent der Kosten übernimmt. Sollte die Stadt Neuburg Bauherr bleiben, sei mit einer Übernahme von 85 bis 90 Prozent der Ausgaben durch den Freistaat zu rechnen, heißt es vonseiten der Stadt. Auf Grundlage der aktuellen Kostenberechnung von 85,839 Millionen Euro würde dies bedeuten, dass die Große Kreisstadt etwa 8,6 bis 12,9 Millionen Euro als Eigenanteil aufbringen müsste.

Bis die Frage der Finanzierung entschieden ist, wird noch viel Zeit vergehen. Momentan sortierten die Verantwortlichen der Regierung von Oberbayern im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens die Einwände, berichtet Habermeyer. Die Stadt sei bereits aufgefordert worden, erste Stellungnahmen abzugeben. Alleine dieser Schritt dürfte mehrere Monate in Anspruch nehmen.