Geiger Théo Ceccaldi wirbelt durch den Neuburger Jazzkeller wie Paganini selbst

Plus Geiger Théo Ceccaldi interpretiert im Neuburger Birdland Stücke von Django Reinhardt. Und sagt sich doch gänzlich von ihm los. Warum der Künstler nicht nur mit seiner Musik überzeugte.

Im Vorfeld sei da wohl etwas falsch kommuniziert worden, sagt der französische Geiger Théo Ceccaldi, als er die Bühne des Neuburger Birdlands betritt. Sein Trio „Django“ habe sich keineswegs nach dem legendären „Hot Club de France“-Gründer Django Reinhardt, sondern nach dem mittlerweile verstorbenen Hund des Gitarristen Guillaume Aknine benannt, einem Vierbeiner im Übrigen, der zeitlebens starke Zuneigung für die Musik von Igor Strawinsky und Elvis Presley zeigte.