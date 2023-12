Neuburg

06:00 Uhr

"Geisterhäuser" in der Eybstraße: Die Zeichen stehen auf Sanierung

Der längste Wohnblock Neuburgs in der Eybstraße steht komplett leer. Alle ehemaligen Mieter sind vor zwei Jahren ausgezogen. Jetzt soll die Anlage saniert werden.

Ein verlassener, 130 Meter langer Wohnblock, die Fensterläden geschlossen, die Klingelschilder entfernt, und im Inneren 32 leer stehende Wohnungen. Die verwaiste Anlage in der Neuburger Eybstraße würde eine gute Kulisse für einen Gruselfilm abgeben. Seit mittlerweile fast zwei Jahren stehen die "Geisterhäuser" komplett leer. Nach einigem Hin und Her soll sich an dieser Stelle endlich etwas tun. Die Pläne für einen Neubau dürften vom Tisch sein, stattdessen stehen die Zeichen aktuell auf Sanierung.

Eigentlich wollten die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (GeWo) und die Stadt die alten "Fliegerblocks" aus den 1930er-Jahren abreißen und neu bauen. Ausufernde Kosten und fehlende Planungssicherheit ließen die Verantwortlichen einen Rückzieher machen. Ein Neubau dürfte endgültig nicht mehr finanzierbar sein. Gewo-Geschäftsführer Rainer Bierwagen nannte jüngst eine grob geschätzte Kostensumme von 23 oder 24 Millionen Euro - das ist angesichts der knappen Kassen nicht zu stemmen.

