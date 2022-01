Neuburg

vor 49 Min.

"Geisterhäuser" in Neuburg: Ein kompletter Wohnblock steht leer

Der längste Wohnblock Neuburgs in der Eybstraße steht mittlerweile komplett leer. Alle ehemaligen Mieter sind zum Jahreswechsel ausgezogen. Die 130 Meter lange Anlage ist nun vollkommen verlassen.

Plus Die 130 Meter lange Anlage in der Neuburger Eybstraße ist seit diesem Monat verlassen, alle Mieter sind ausgezogen. Wie es für den „Geisterwohnblock“ weitergeht.

Von Andreas Zidar

Filmemacher, die einen Drehort für einen Horrorfilm suchen, könnten aktuell in Neuburg fündig werden. Seit diesem Monat steht der komplette Wohnblock in der Eybstraße leer. 32 Wohnungen – verteilt auf acht Eingänge – auf 130 Meter Länge sind vollkommen verlassen. Klingelschilder wurden entfernt, die Fensterläden sind geschlossen – der „Geisterwohnblock“ würde sich als Kulisse für so manchen Gruselstreifen anbieten. Doch wie geht es mit der Anlage eigentlich weiter?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen