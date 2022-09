Neuburg

10:13 Uhr

Geisterradler: Verkehrsunfall mit Radfahrer in Ingolstädter Straße

Unfall in Neuburg: Eine Autofahrerin hat in der Ingolstädter Straße einen Radfahrer übersehen.

In der Ingolstädter Straße in Neuburg ist es zu einem Unfall mit einem Radfahrer gekommen. Eine 33-jährige Frau aus dem Landkreis Eichstätt übersah laut Polizei beim Ausfahren aus einem Grundstück einen 22-jährigen Neuburger, der mit seinem Fahrrad den gemeinsamen Fuß-/und Radweg in falscher Richtung befuhr. Neuburg: Unfall mit Radfahrer in der Ingolstädter Straße Der Radfahrer konnte nicht mehr ausweichen und fuhr gegen die linke Fahrzeugfront der Autofahrerin, hierbei erlitt er leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt wurden. (AZ)

