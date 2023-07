Geldbeutel mit 1000 Euro gestohlen: Die Polizei sucht Zeugen

Ein junger Mann verliert beim Feiern in Neuburg sein Portemonnaie, trifft aber wenig später auf einen Finder. Doch in der Börse fehlt das Geld - viel Geld.

Ein junger Mann hat beim Feiern in der Neuburger Innenstadt in der Nacht auf Sonntag seinen Geldbeutel verloren. In dem hatte er, so seine Aussage gegenüber der Polizei, rund 1000 Euro Bargeld. Als er sich mit Freunden auf die Suche nach seinem Portemonnaie machte, stieß er auf einen ihm unbekannten Mann, der seinen Geldbeutel offenbar gefunden hatte und ihm zurückgab - allerdings ohne das Geld. Als er darauf angesprochen wurde, sei der "Finder" aggressiv geworden und geflüchtet.

Diebstahl in Neuburg: Die Polizei sucht Zeugen

Der Unbekannte wird vom Geschädigten als „Eritreer“ beschrieben, ca. 30 Jahre alt, mit schwarzen, kurzen, lockigen Haaren. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt mit Adidas-Logo, beigen Jeans und hellen Turnschuhen.

Zeugen, die diesbezüglich Angaben zu dem Vorfall bzw. zur Identität des Unbekannten machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)