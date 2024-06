Neuburg

vor 16 Min.

Gelungene Premiere: Erstes Open Air von "Più Präsentiert" lädt zum Träumen ein

Plus Der neue Verein "Più Präsentiert" der Neuburger Musikschule Più Piano stellt sich mit einem Konzert unter freiem Himmel vor. Die drei Musiker harmonieren bestens.

Von Anna Hecker

Die Neuburger Musikschule Più Piano möchte zeigen was sie kann. So könnte man wohl den Namen des erst in diesem Jahr gegründeten Vereins "Più Präsentiert" interpretieren. Mit Spannung blickten also zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf das erste Konzert des jungen Vereins, das - ideal zum lauen Sommerabend - auf der kleinen Bühne von Noppo Heine am Bischof-Simpert-Platz stattfand. Und was soll man sagen: Das Più Piano hat es drauf.

Beim ersten Sommer Open Air in der Altstadt hatte man sich für ein multinationales Programm entschieden. Drei Musiker hatten sich auf der winzigen Bühne eingefunden: Der kanadische Pianist James Hurley (Zusammen mit seiner Frau Olivia Friemel-Hurley Leiter des Più Piano), der irische Bass-Bariton Rory Dunne und der ebenfalls irische Tenor Dean Power. Der vierte im Bunde war ein beeindruckender schwarzer Flügel, bei dem man sich unweigerlich fragen musste, wie dieses imposante Instrument erfolgreich auf die beengte Holzbühne gehievt worden war.

