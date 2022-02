Gelungene Premiere: Ökumenischer Gottesdienst in der Neuburger Hofkirche

Die Pfarreiengemeinschaft und die Christuskirche feiern zum Bibelsonntag einen gemeinsamen ökumenischen Gottesdienst in der Hofkirche. Der endet mit einem "Warnhinweis".

In Neuburg ist es schon lange gute ökumenische Tradition, sich im Januar zu gemeinsamen Bibelgesprächen zu treffen. Dass am Sonntagabend der von Papst Franziskus ausgerufene „Sonntag des Wortes Gottes“ mit einem gemeinsamen ökumenischen Gottesdienst der Pfarreiengemeinschaft und der Christuskirche gefeiert wurde, war eine Premiere – laut Mitteilung eine sehr gelungene. In der gut besuchten Hofkirche begrüßte Stadtpfarrer Herbert Kohler als Mitwirkende seine evangelischen Kollegen Jürgen Bogenreuther und Steffen Schiller, Vikarin Elisabeth Görnitz sowie Pastoralassistentin Michaela Hertl, Gemeindereferentin Anne Strahl und Kaplan Dominic Leutgäb.

Das Wort Gottes sei nichts Verstaubtes, keine Historie, der man sich gelegentlich zuwende, sondern lebendiges Wort, das Auswirkungen im Leben habe, bekräftigte Pfarrer Kohler in seiner Einleitung. Dies erläuterten und unterstrichen vier prägnante persönliche Zeugnisse: Jürgen Bogenreuther, Michaela Hertl, Vikarin Elisabeth Görnitz und Dominik Leutgäb ließen die Zuhörer jeweils daran teilhaben, wie ein Bibelwort sie besonders berührt und ihr Leben geprägt hat.

„Ich will dem Herrn singen mein Leben lang…“ Sein erster Soloauftritt im Kinderchor sei ein sehr bedeutendes Ereignis gewesen, bekannte Pfarrer Bogenreuther, und in diesem Psalmwort finde er sich seitdem ganz und gar wieder. Singen und Musizieren seien Ausdruck seines Wesens und prägten seine Beziehung zu Gott. Michaela Hertl beschrieb sich als Kind der Generation, die zu allem erstmal „Mr. Google“ befrage. Sie habe aber festgestellt, auf die Frage, was einen im Leben wirklich trägt, liefere Google keine Antworten. „Zu wem sollen wir gehen?“ Dieses Bibelwort habe sie daher tief berührt und hier habe sie ihre Antwort gefunden: „Herr, Du hast Worte ewigen Lebens!“

„Meine Zeit steht in Deinen Händen“ – diesen Vers aus Psalm 31 wählte sich Vikarin Görnitz als Jahresmotto für 2022. In diesen unsicheren Zeiten, in denen so vieles im Ungewissen läge, habe sie die Erfahrung gemacht, wie gut es tut, sich Gott anzuvertrauen und die Unsicherheit in seine Hände zu legen. „Lebendig ist das Wort Gottes und wirksam, viel schärfer als jedes zweischneidige Schwert.“ Kaplan Leutgäb ging mit diesem Wort aus dem Hebräerbrief allgemein auf die Wirkung der Bibel ein. Wenn man es „auseinanderschneide“, sich einen Teil herausnehme, genau betrachte und auf sich wirken lasse, könne es sein, dass es „zurückschneide“ – es lasse einen nicht unverändert. So schloss der Kaplan mit dem „Warnhinweis“: „Achtung, Bibel kann verändern!“

Angesichts der negativen Schlagzeilen rund um die Kirche tat dieser Gottesdienst mit seinen ermutigenden Botschaften richtig gut und gab ein lebendiges Beispiel dafür, womit Kirche eigentlich Schlagzeilen machen sollte. Für eine gelungene musikalische Gestaltung sorgte eine Schola unter Leitung von Kirchenmusiker Andreas Strahl. (nr)