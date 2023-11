Gelungene Premiere: Woazenbuam gehen Pakt mit dem Teufel ein

Plus Die Neuburger Woazenbuam zeigen das Stück "Glaub's oder glaub's net" im Rödenhof. Der Teufel und die Erzengel buhlen um eine ganz bestimmte Seele.

„Mit dem Dreiakter „Glaub's oder glaub's net“ von Alfred Högerle gehen wir einen neuen, modernen Weg“ verkündete Horst Bollinger. Der Woazenbuamchef steht bei der diesjährigen Theatersaison auf der Bühne und führt Regie. Zur Premiere im Festsaal des Sporthotels Rödenhof begrüßte Bollinger ein volles Haus.

Tituliert ist das diesjährige Stück als eine „himmlisch-höllische Komödie.“ Tatsächlich erinnern einige Passagen aus dem heiteren Stück auch an Werke der Weltliteratur. Es beginnt mit dem jähen Ende einer dicken Freundschaft zwischen dem „ruachadn“ Bauern und Prozesshansl Sepp Stemmer (Alexander Strauß) und seinem Nachbarn Toni Eppsteiner (Jürgen Renner). Es endet mit einer Rauferei um ein Grundstück und weil der Sechzgerfan Sepp nicht duldet, dass seine Tochter Vroni (Andrea Mahlo) mit dem Eppsteiner Jack, einem Bayernfan, anbandelt.