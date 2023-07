Neuburg

17:10 Uhr

Gelungener Auftakt des Neuburger Volksfests

Plus Stadtvertreter sehen die „Wiesn“ auf richtigem Weg. Trotz Regenschauer ist am ersten Wochenende viel los. Am Montag lädt Stadt Neuburg 4500 Rentner und Rentnerinnen ein.

Der Auftakt des 77. Neuburger Volksfests ist ganz gut gelungen. Der Einzug knüpfte an alte Zeiten an und tausende Besucher füllten Samstagabend das Pseudo-Bierzelt und den Biergarten. „Ich glaube, wir kriegen unser Volksfest zurück“, freute sich Marktreferent Manfred Enzersberger.

Auch Fahrgeschäfte gehören wieder zum Volksfestplatz im Ostend. Foto: Winfried Rein

Natürlich blieben Lücken im Biergarten, dafür tanzten Paare zur Musik der Band „Best of“ vor der Bühne. An guter Stimmung fehlte es also nicht. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling – ein Gegner des Volksfests ohne Bierzelt - gefiel vor allem der „wunderschöne Einzug“ am Freitag. Die Schausteller interessierten sich mehr für die Umsätze – und auch die fielen am ersten Wochenende ordentlich aus.

