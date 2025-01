Gemeinsam für Hilfsbedürftige: Caritasverband ehrt Mitarbeiter

Beim Neujahrsempfang des Caritasverbands Neuburg-Schrobenhausen freute sich die Vorsitzende Stefanie Englert-Dougherty über die Teilnahme von 75 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den zahlreichen Diensten des Wohlfahrtsverbands. Sie bedankte sich bei allen für den immens wichtigen Dienst, den sie für die Menschen im Landkreis leisten. „Sie schauen auf den Nächsten, der in Not ist“ griff Englert-Dougherty die Predigt von Dekan Werner Dippel aus dem vorangegangenen Gottesdienst auf.

Geschäftsführer Hans-Peter Wilk hielt in seiner Ansprache Rückblick auf das ereignisreiche Jahr 2024. Aus allen Diensten berichtete er von besonderen Ereignissen und Herausforderungen. So blickte er auf die vielfältige Hochwasserhilfe der Caritas-Mitarbeitenden in Schrobenhausen zurück, die bis heute anhalte. Mitarbeitende zogen von Haus zu Haus, um Menschen in Not Hilfe anzubieten. Dies wurde von vielen Bürgern begrüßt und gerne in Anspruch genommen. Wilk betonte, dass er stolz sei, auf die bei dieser Naturkatastrophe gezeigte Flexibilität und Einsatzbereitschaft der Mitarbeitenden.

Caritas Neuburg-Schrobenhausen blickt auf Erfolge und Herausforderungen 2024

Erfreut zeigte er sich über die Eröffnung der Tagesstätte der „Caritas an der Donau“ in Neuburg im ehemaligen Kaufhaus Zierer. Die Tagesstätte für seelische Gesundheit zeigt sich nach einer halbjährigen Umbauphase im laufenden Betrieb nun in neuem Gewand und vereint Tagesstätte und Caritasladen sowie Annahmestelle von Kleidung und Haushaltsgegenständen unter einem Dach.

Die Allgemeine Sozial- und Schuldnerberatung der Caritas verzeichnet im Landkreis eine sehr hohe Inanspruchnahme durch die Bevölkerung. Die finanzielle Not mache sich bei immer mehr Menschen bemerkbar. Erfreulich seien die vielfältigen Präventionsmaßnahmen durch das Projekt „young finance“ an Schulen im Landkreis, um vor finanziellen Schieflagen zu warnen und auf Gefahren wie zum Beispiel beim Internetkauf hinzuweisen.

Der Verband habe im vergangenen Jahr durch die Einführung eines internen Gesundheitsmanagementsystems den Fokus auch auf seine Mitarbeitenden gelegt. Diese dürfe man im Hinblick auf die immer größer werdenden täglichen Herausforderungen nicht aus dem Blick verlieren.

Hans-Peter Wilk ehrte gemeinsam mit Stefanie Englert-Dougherty zum Abschluss sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihren langjährigen Dienst zum Wohle der Menschen im Landkreis. (AZ)