Gemeinsam in den Advent: Grund- und Mittelschüler der Ostendschule geben Konzert

Die Musikgruppen der Grundschule im Ostend und der Mittelschule Neuburg begeisterten bei ihrem diesjährigen Weihnachtskonzert. Im Fokus steht ein besonderes Bilderbuch.

Seit vielen Jahren gestalten die Grundschule im Ostend und die Mittelschule Neuburg ein gemeinsames Weihnachtskonzert. Heuer fand es erstmals nicht in der Kirche, sondern in der festlich geschmückten Aula der Mittelschule statt. Im Mittelpunkt stand der stimmungsvoll beleuchtete Christbaum mit einer liebevoll gestalteten Krippe. Um ihn herum gruppierten sich die Musikgruppen, der Grundschulchor mit Kindern aus der 3b und 3c unter der Leitung von Barbara Landes, Nadine Stückle und Gabriele Kleemann, daneben die Musiker der Mittelschule: die Schulband mit Bandleader Max Michels, die Saitenmusik sowie ein Instrumentalensemble unter der Leitung von Silke Männel, der Schulchor und der Lehrerchor von Julia Brandmayr und die Leser der 6d, angeleitet von Carina Plaschko.

„Das Wichtigste an Weihnachten“ – unter dieser Überschrift und angelehnt an das Bilderbuch von Nina Dullek stand das diesjährige gemeinsame Weihnachtskonzert der Grundschule im Ostend und der Mittelschule Neuburg. Die Tiere des Waldes, Fuchs, Bär, Eisbär, Reh, Eule, Pfau, Elster, Dachs und Esel streiten sich darüber, was das Wichtigste an Weihnachten sei. So kommen kulinarische Genüsse wie Gänsebraten, Stollen, Schokoplätzchen und Glühwein genauso zur Sprache wie eine schneeverzauberte Landschaft für actionreiche Sportaktivitäten in der Weihnachtszeit und der Tannenbaum, geschmückt mit Kerzen, Kugeln, Lichterketten, Lametta, Engelchen und anderem.

Ebenfalls erwähnt werden das persönliche Outfit, Schmuck und es sich einfach gut gehen lassen. Ganz zuletzt sind sich jedoch alle Tiere einig: Das Wichtigste an Weihnachten ist das Kind in der Krippe, das Kind als Symbol für Frieden, Licht, Wärme und Hoffnung. Manch einer der gut 200 Zuhörer mag sich bei den verschiedenen Ansichten zur Weihnachtszeit wohl selbst gefunden haben und Zeit zum Nachdenken darüber fand man während der musikalischen Beiträge, die die Rahmengeschichte rhythmisierten und dem Betrachten der zum Text passenden Tierbilder, die auf einer großen Leinwand eingeblendet wurden.

Gemeinsames Konzert zweier Neuburger Schulen sorgt für besinnliche Stimmung

Das ganze Programm war ein hervorragend gelungenes Zusammenspiel aus Musik und Lesung. Die Sänger und Instrumentalisten überzeugten beim Konzert auf ganzer Linie und erfreuten ihre Zuhörer durch eine große Bandbreite an Liedern und Instrumentalstücken. Chöre, Band und Instrumentalgruppen gestalteten ein gleichsam niveauvolles wie abwechslungsreiches Programm, bei dem für jeden Musikgeschmack etwas dabei war: von klassisch schlichten Adventsstücken, rockigen Arrangements, anspruchsvoller bayrischer Vokalmusik bis zu mitreißenden aktuellen Weihnachtssongs, die das Publikum zum begeisterten Mitklatschen verführten. Dass sich an diesem Abend nicht nur zwei Schulen zusammentaten, sondern in mehreren Ensembles Schülerinnen und Schüler mit Lehrerinnen und Lehrern gemeinsam musizierten, unterstrich den weihnachtlichen Gedanken dabei in ganz besonderer Weise.

Große Freude kam auf, als die Elternbeiratsvorsitzende der Mittelschule Neuburg, Ramona Egen, dem Freundeskreis der Mittelschule, der mit seinen Mitteln die Schülerinnen und Schüler vielfältig unterstützt, eine stolze Spende von 1200 Euro aus dem Erlös ihrer Tombola und der Verköstigung am Weihnachtsbasar der Mittelschule, überreichte.

Lesen Sie dazu auch

Während der kurzweiligen Aufführung erfüllten sich die Eingangsworte und Wünsche von Anne Graf, der Schulleiterin der Mittelschule: „Ich lade Sie ein, dem Alltagsstress in der Vorweihnachtszeit zu entfliehen und wünsche Ihnen eine ruhige besinnliche Stunde mit unseren Musikerinnen und Musikern.“ (AZ)