Gemeinsam werkeln und Gutes tun: BRK-Handarbeitskreis startet wieder

Ab Dienstag, 6. Juni, startet Elfriede Müller mit ihrem Team den BRK-Handarbeitskreis im Seniorenzentrum im Schwalbanger. Interessierte sind willkommen.

Auch wenn es mitten in der Spargelzeit schwerfällt, bereits an Weihnachten zu denken: Der 24. Dezember kommt schneller, als man denkt. Und deshalb lädt Elfriede Müller, die Vorsitzende der Wohlfahrts- und Sozialarbeit und stellvertretende Vorsitzende des BRK-Kreisverbands Neuburg-Schrobenhausen, alle Freundinnen und Freunde kreativer Handarbeit ab Dienstag, 6. Juni, ins BRK-Seniorenzentrum im Schwalbanger ein. Der offene Kreis, bei dem jede und jeder willkommen ist, trifft sich stets am ersten Dienstag im Monat um 14.30 Uhr.

„Wir wollen es wieder wissen und greifen beherzt zu Wolle, Stoffen, Nadeln, Faden, Papier und Bastelutensilien“, sagt Elfriede Müller, die Anfang Mai für 40 Jahre ehrenamtliches Engagement im BRK von der Bayerischen Staatsregierung geehrt wurde. „Mit unserem Handarbeitskreis sorgen wir in den kommenden Monaten dafür, dass während der Adventszeit am Christkindlmarkt in der Oberen Altstadt viele wunderschöne handgemachte Geschenke an unserem BRK-Stand zu kaufen sind.“ Wer diese erwirbt und verschenkt, tut lieben Menschen etwas Gutes. Aber der Verkauf während des Christkindlmarkts ist auch eine wichtige Einnahmequelle, mit der der BRK-Bereich „Wohlfahrts- und Sozialarbeit“ für seine Ehrenamtler Aktionen möglich macht, für die sonst keine finanziellen Mittel verfügbar sind. „Dieses kleine Dankeschön für die Zeit und den Einsatz, den das Ehrenamt mit sich bringt, hat Tradition und ist dem Kreisverband jedes Jahr eine Herzensangelegenheit“, ergänzt Anton Gutmann, Kreisgeschäftsführer des BRK-Kreisverbands Neuburg-Schrobenhausen.

BRK-Handarbeitskreis in Neuburg startet wieder

Elfriede Müller ist als Mitbegründerin des Bereichs „Wohlfahrts- und Sozialarbeit“ seit seiner Gründung vor zehn Jahren sehr engagiert und gut vernetzt. Gemeinsam mit rund einem Dutzend Frauen aus dem Landkreis hatte sie in den vergangenen Jahren wunderbare Handarbeiten geschaffen. Doch Mützen und Schals, Handschuhe und Socken, Taschen und Beutel, Lavendelsäckchen oder Puppenbekleidung entstehen nicht im Handumdrehen – dafür ist man miteinander mit einem Vorlauf von Monaten aktiv beim Basteln, Werkeln, Häkeln, Stricken, Nähen und Sticken. „Im Januar 2023 konnten wir der Humanitären Hilfe 2100 Euro aus dem Erlös vom Christkindlmarkt 2022 übergeben“, denkt Müller dankbar zurück. „Unser Kreis ist offen für alle, die Handarbeit lieben und die gerne Stunden in Gemeinschaft bei ihrem Hobby verbringen.“ Eine Anmeldung ist nicht nötig; wer möchte, kann ganz unkompliziert dazukommen. Auch Material muss niemand selbst besorgen. „Ein großes Dankeschön gebührt Brunhilde Heinrich-Schlüter, die uns sehr schöne und hochwertige Wolle und einen Ständer für Mützen überlassen hat, als ihr „Wollhaus“ schließen musste“, ergänzt Müller.

Schon jetzt möchte sie auf eine zweite Aktion hinweisen, die in der zweiten Jahreshälfte startet. Unter dem Motto „Mach mehr draus – einfach lecker und günstig genießen“ bittet die langjährige Hauswirtschaftsleitung der Kliniken St. Elisabeth zuerst an den Herd – und dann zu Tisch. „Ich freue mich, dass wir in der Küche des Bürgerhauses am Schwalbanger gemeinsam kochen können“, berichtet Müller. Vier Themen – genaue Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben – möchte sie kulinarisch erkunden: „Pizzas, Hefeteig, Flammkuchen, Pasta und leckere Küche für Kinder“ soll in den Sommerferien stattfinden. „Kreatives Kochen und Backen für den Kindergeburtstag“, „leckere Desserts“ und „Rund um die Kartoffel“ werden sich im Herbst anschließen. (AZ)

Rückfragen an Anja Weiss, unter Telefon 08431/6799-36.