Neuburg

17:50 Uhr

Genderverbot an bayerischen Schulen: So fallen die Reaktionen in Neuburg aus

Plus In Bayern soll das Gendern an Schulen verboten werden, wenn es nach Ministerpräsident Markus Söder geht. Die Reaktion der Neuburger Schulleiter fällt unterschiedlich aus.

Von Anna Hecker, Tabea Kingdom Artikel anhören Shape

SchülerInnen, Schüler_innen, Schüler*innen, Schüler:innen oder Schüler? Binnen-I, Unterstrich, Gendersternchen, Doppelpunkt und Co. könnten in bayerischen Schulen vielleicht bald Geschichte sein. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat am vergangenen Dienstag in seiner ersten Regierungserklärung der neuen Wahlperiode erklärt, in Bayern solle das Gendern in Schulen und in der Verwaltung verboten werden.

Derzeit gibt es keine Richtlinien für das Gendern in Sprache und Schrift an bayerischen Schulen. Grundlage für die Rechtschreibung im Unterricht ist das Amtliche Regelwerk für die deutsche Rechtschreibung, das vom Rat für deutsche Rechtschreibung (RdR) herausgegeben wird. Eine Empfehlung für Doppelpunkt und Sternchen gab der Rat bei seiner letzten Empfehlung im März 2021 noch nicht. Die Sonderzeichen beim Gendern werden in dem Gremium laufend debattiert.

