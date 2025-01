Georg Ringsgwandl in Neuburg: Vom „wuiden Hund“ zum sanften Barden

Zwei Kollegen, zwei Freunde. Georg Ringsgwandl schätzt Sven Faller, nannte ihn einst sogar den „Michael Jackson unter den deutschen Bassisten“, und der künstlerische Leiter der Neuburger Sommerakademie verehrt den schrullig-kauzigen Barden vom Staffelsee, hat ihn bei mehreren Einspielungen begleitet. Dass Ringsgwandl mit seinen inzwischen 76 Jahren tatsächlich ein Stück lebendige bayerische Kultur verkörpert, wird an diesem Abend überdeutlich. Faller hat seine wunderbare Serie „Talk & Musik“ vom Schlösschen Hesselohe wegen der großen Nachfrage eigens ins Neuburger Stadttheater verlegen müssen, und auch hier ist kaum mehr ein freier Platz zu ergattern.

Alle sind sie gekommen, um Geschichten aus dem Mund des Mannes zu hören, der jahrzehntelang als „wuider Hund“ Veranstalter in Angst und Schrecken versetzte. Früher, da war der Ringsgwandl nur mit Schwimmbrille und blauem Müllsack bekleidet auf die Bühne gesprungen und hatte die Gitarre wie ein Sendlinger Punker traktiert. Lange Zeit agierte er nach dem Motto: Virtuose Musikalität schön und gut, aber so wichtig sollte man das nun auch wieder nicht nehmen.

Georg Ringsgwandl und Sven Faller begeistern im Neuburger Stadttheater

2025 hat sich das ins genaue Gegenteil verkehrt. Ringsgwandl und Faller kommen jetzt fast auf Zehenspitzen daher, behutsam wie Burschen beim Fensterln mit einem Strauß an wunderschönen „Liadln“ über die Liebe und die Fallstricke des Lebens in der Hand. Mit der akustischen Gitarre und dem Kontrabass entfachen sie eine wohlige Wärme im durchfrorenen Auditorium, das direkt aus dem Schneeregen ins Theater kommt. Sven Faller tut dem Liedermacher einfach gut, er hilft ihm mit seiner vielseitigen Musikalität und seinem feinen Arco-Spiel, die Strahlkraft seiner doppeldeutigen, tiefgehenden, manchmal auch melancholischen Texte beinahe zu verdreifachen. Und er hat Ringsgwandl nahezu komplett die Dämonen seines pathologischen Anarchie-Urreflexes ausgetrieben, sodass inzwischen ein nicht kleiner Teil des Publikums aus jenen Leuten besteht, die der Meister früher in Konzerten sauber herzuwatschen pflegte.

Lang, lang istʼs her. Wobei der altersmilde Ringsgwandl keineswegs zahnlos und ruhiggestellt sein möchte. „I kim aus am kloana Dorf, heit bin i in a Residenzstadt. Deshalb hob i mir extra a Krawattn ozogn“, grinst er zur Begrüßung und zeigt seinen bieder-grünen Oberförster-Schlips. Er sei der Einzige, eröffnet Sven Faller den Talk unter dem Motto „Vogelwildes Bayern“, der in seinem Drittberuf als Schauspieler sowohl Ludwig I. wie auch Ludwig II. verkörpert habe. Mit ein Grund, warum heute das Stadttheater voll sei. „Ich hab‘ des Theater vollg‘macht? Kein gutes Bild! Sollt man net besser sogn: Ich habʼs gefüllt?“, erwidert Ringsgwandl unter dem Wiehern des Publikums. Weiter geht's zu Themen wie Flugangst („Die hob i, seit i im vergangenen Jahrtausend mal mit der Lauda-Air gʼflogen bin – mit dem Chef, Nikki Lauda, persönlich am Steuerknüppel. A oida Mo mit am verbrennten Hirn, der am Tag a Handvoll Medikamente frisst“), Erfolg („Wenn mir mei Arzt guade Tabletten gibt, dann fühl i mi wie a Superstar“) und dem Alter. Nein, sagt der Ringsgwandl, das bringe nur Nachteile. Wenn man ihn so beobachtet, möchte man das auf keinen Fall unterschreiben.

Georg Ringsgwandl hat eine neue Platte in seinem Wohnzimmer aufgenommen

Seine bunt schillernden Kompositionen habe er hauptsächlich einem Holzknecht zu verdanken, der auf seinem Schlitten zu Tode gerast sei und Unmengen von Liedern in seinem Zitherkasten hinterließ, stellt Georg Ringsgwandl sein Licht unter den Scheffel. Dabei sind es wirklich anmutige, gefühlvolle, nett-bissige, kammermusikalische Miniaturen wie „Welt im Krieg“, „Die Vroni von der verkehrsberuhigten Zone“, „Oberpfalz“ oder „Woanders“. In „Der Konsumverweigerer“ etwa outet sich der Barde als das eigentliche Problem der kränkelnden deutschen Wirtschaft: „Ich bin der Bremsklotz der Konjunktur. Die droben in Berlin bemühen sich ja, aber der Ringsgwandl, der hatʼs verschissen!“ In der neuen Version eines seiner Klassiker träumt der Schorsch auch in Neuburg noch immer vom „Leben ois wie a Kuh“. Einer von vielen Wohlfühlmomenten ist seine Version des Chuck Berry-Klassikers „You Never Can Tell“, die dem Pulp-Fiction-Tanzmoment von John Travolta und Uma Thurman den Charme eines Zwiefachen verleiht, sowie die Zugabe „Jünger innendrin“, das der von Bob Dylans „Back Pages“ geklaut hat.

Ach ja, und eine neue Platte von Georg Ringsgwandl wird es auch bald wieder geben, aufgenommen in seinem Wohnzimmer, kündigt er an, denn Studios würden ihm Angst machen. „Nur noch ältere Leit wissen, was a CD is. Auf der kriegenʼs beim Arzt immer ihren Befund mit.“ An diesem Abend gibt es jedenfalls keinen Tonträger zum Verkauf. Nur ein saugutes Gefühl, das alle mit auf den Heimweg nehmen dürfen. Auch die beiden Musiker.