Geparktes Auto an der Motorhaube eingedellt und verkratzt

Böse Überraschung für einen Autobesitzer: Als er am Morgen zu seinem geparkten Auto kommt, ist die Motorhaube massiv beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

In Neuburg ist ein geparktes Auto angefahren worden. Der Verursacher hat sich allerdings nicht um den Schaden gekümmert und hat sich aus dem Staub gemacht. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Geschehen ist es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Franziskanerstraße. Die Motorhaube des geparkten Autos wurde verkratzt und eingedellt. Der Schaden am geparkten Fahrzeug beläuft sich auf 500 Euro, so die Polizei Neuburg. Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. 08431/6711-0. (AZ)