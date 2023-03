Geparktes Auto beschädigt

In Neuburg wurde ein Auto beschädigt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In Neuburg ist ein Auto beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, sei das Auto in der Nördlichen Grünauer Straße vor einer Spielothek geparkt gewesen. Zu der Beschädigung sei es am Mittwoch zwischen 17 und 17.30 Uhr gekommen. Der Schaden belaufe sich auf 1500 Euro. Die Polizei bitten um Zeugenhinweise. (AZ)

